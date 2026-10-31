Κλιμακώνεται ξανά η ένταση ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ -Εντολή Χαμενεΐ για αντίποινα σε τυχόν αμερικανική επίθεση «χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς» - iefimerida.gr

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ζητά άμεση και αποφασιστική απάντηση σε περίπτωση νέας επίθεσης, διατάσσει τη διεύρυνση της «τράπεζας στόχων» και απαιτεί ενίσχυση της πολεμικής ετοιμότητας των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Σαφές μήνυμα στρατιωτικής ετοιμότητας και προειδοποίηση για ευρείας κλίμακας αντίποινα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στέλνει η Τεχεράνη, καθώς ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να προχωρήσουν σε «άμεση και αποτελεσματική απάντηση, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς», σε περίπτωση νέας στρατιωτικής ή τρομοκρατικής επίθεσης.

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Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Σάββατο το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές, ζήτησε την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των ιρανικών δυνάμεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να είναι σε θέση να αντιδράσουν άμεσα και με αποφασιστικότητα σε οποιαδήποτε νέα απειλή.

Όπως φέρεται να τόνισε, η «έξυπνη πολεμική ετοιμότητα για μια ισχυρή αντιπαράθεση με τους εχθρούς» αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής αποτροπής.

«Εάν οι εχθροί εξαπολύσουν για ακόμη μία φορά στρατιωτικές ή τρομοκρατικές επιθέσεις, οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας και το ιρανικό έθνος θα είναι εκείνοι που θα καθορίσουν τον χρόνο και τους όρους του τερματισμού τους», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Ιρανού ηγέτη.

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Στο στόχαστρο το σύνολο των αμερικανικών και ισραηλινών υποδομών

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η εντολή για την επικαιροποίηση και διεύρυνση της λεγόμενης «τράπεζας στόχων» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με το IRNA, ο Χαμενεΐ ζήτησε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο όλα τα αμερικανικά και ισραηλινά περιουσιακά στοιχεία και οι υποδομές, υλικές και άυλες, που βρίσκονται εντός της εμβέλειας των ιρανικών οπλικών συστημάτων.

Η συγκεκριμένη οδηγία διευρύνει το πλαίσιο των πιθανών στόχων που εξετάζει η Τεχεράνη σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, ενώ η αναφορά σε αντίποινα «χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς» υποδηλώνει ότι το Ιράν δεν προτίθεται να θέσει εκ των προτέρων γεωγραφικά όρια στο πεδίο μιας ενδεχόμενης στρατιωτικής απάντησης.

Μήνυμα προς Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ εν μέσω αυξημένης έντασης

Οι νέες οδηγίες έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ, με το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων να παραμένει στο επίκεντρο των ανησυχιών.