«Κλιμάκιο διαχείρισης συγκρούσεων» για τον νότιο Λίβανο, χωρίς τη συμμετοχή του Ισραήλ -Προσπάθειες να μην «εκτραχυνθεί» η σύγκρουση - iefimerida.gr

Την ώρα που το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να παραμείνει στον νότιο Λίβανο μέχρι να εξοντωθεί η Χεζμπολάχ, ΗΠΑ και Ιράν δημιουργούν «κλιμάκιο διαχείρισης συγκρούσεων».

Με φόντο τις πρόσφατες εμπρηστικές δηλώσεις του Ισραηλινού ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ότι «όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί» -παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ΗΠΑ –Ιράν-, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία «να δράσουν χωρίς περιορισμούς» για να εξαλείψουν κάθε απειλή.

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Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας, τονίζοντας ότι η παραμονή των ισραηλινών δυνάμεων στο έδαφος του Λιβάνου είναι «αδύνατη» και «δεν υπάρχουν ζώνες ασφαλείας για το Ισραήλ».

Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για τη δημιουργία πυρήνα αντιμετώπισης κρίσεων

Με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στον νότιο Λίβανο και να μην μετατραπεί η περιοχή σε νέα εστία ευρύτερης, περιφερειακής κλιμάκωσης, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, κυρίως για τη δημιουργία σχετικού μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων.

Έπειτα από την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν να δημιουργηθεί «κλιμάκιο διαχείρισης συγκρούσεων», σύμφωνα με την ανακοίνωση των χωρών που μεσολαβούν, του Πακιστάν και του Κατάρ.

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Ο Αούν δέχτηκε σχετικό τηλεφώνημα από τους Αμερικανούς Τζέι Ντι Βανς και Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και από τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι.

Όπως γνωστοποίησε η προεδρία του Λιβάνου, η συνομιλία αφορούσε «την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, τον τερματισμό της ισραηλινής στρατιωτικής κλιμάκωσης και τα μέτρα που θα ληφθούν προς αυτό, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας σχηματισμού κλιμακίου για τον συγκεκριμένο σκοπό», ανέφερε η ίδια πηγή.

Αυτό το κλιμάκιο θα αποτελέσει «την πρώτη αληθινή δοκιμασία», σχολίασε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς διαβεβαίωσε ότι ο «μηχανισμός» αυτός σκοπό έχει να εγγυηθεί πως «καθετί που γίνεται δεν θα εκτραχύνεται σε ευρύτερη κλιμάκωση».

«Θεωρούμε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση στην οποία η εθνική κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου θα προστατεύεται, όπως και η ασφάλεια του Ισραήλ», πρόσθεσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος μετά τις συνομιλίες στην Ελβετία.

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«Αυτό θα απαιτήσει κάποιον συντονισμό με τις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις και επίσης οι Ιρανοί να χειριστούν τη Χεζμπολάχ», πρόσθεσε.

«Διαπραγματευόμαστε μόνοι μας» λέει ο Λίβανος

Η συμφωνία για τη δημιουργία πυρήνα αντιμετώπισης κρίσεων δεν προβλέπει ισραηλινή συμμετοχή και ανακοινώθηκε την παραμονή των νέων απευθείας συνομιλιών στην Ουάσιγκτον το τριήμερο 23-25 Ιουνίου, των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ, παρότι οι δυο χώρες επισήμως δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις και από τεχνική άποψη παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση από τις 23 Μαρτίου 1949, όταν υπεγράφη η Συμφωνία Ανακωχής η οποία δεν οδήγησε ποτέ σε συνθήκη ειρήνης.



«Οι συνομιλίες συνεχίζονται με σκοπό να σημειωθεί πρόοδος προς συνολική συμφωνία ειρήνης και ασφάλειας ανάμεσα στις δύο χώρες», είπε χθες αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο AFP.

«Επιτρέπουμε στο Ισραήλ και στον Λίβανο να διαπραγματεύονται ως δύο κυρίαρχα κράτη», πρόσθεσε.

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«Διαπραγματευόμαστε μόνοι μας και δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε άλλη πλευρά να διαπραγματεύεται για λογαριασμό μας», επέμεινε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

«Αποδεχόμαστε κάθε βοήθεια από όλες τις χώρες για να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να εργάζεται κάποιος για να μας βοηθήσει και στο να αναμειγνύεται στις εσωτερικές μας υποθέσεις», συμπλήρωσε, προφανώς αναφερόμενος στο Ιράν, που ασκεί εδώ και χρόνια επιρροή στον Λίβανο μέσω της Χεζμπολάχ.

Οι νέες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον θα είναι ο πέμπτος κύκλος προσπαθειών ειρήνης, αφότου ξέσπασε ο νέος πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στις αρχές Μαρτίου.

Το σιιτικό κίνημα επιτέθηκε στο Ισραήλ τη 2η Μαρτίου για να εκδικηθεί τον θάνατο την 28η Φεβρουαρίου του Ιρανού ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε αντίποινα, το Ισραήλ εξαπέλυσε κύματα βομβαρδισμών και χερσαία εισβολή, επιχειρήσεις με πάνω από 4.000 νεκρούς στον Λίβανο.

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Προηγούμενη κατάπαυση του πυρός, η οποία στη θεωρία τέθηκε σε ισχύ τη 17η Απριλίου, ουδέποτε τηρήθηκε.