Μπαχρέιν: Το μεγαλύτερο λιμάνι αναστέλλει τη λειτουργία του, μετά τα μέτρα του Κουβέιτ και της Σαουδικής Αραβίας - iefimerida.gr

Το λιμάνι Χαλίφα Μπιν Σαλμάν στο Μπαχρέιν θα σταματήσει προσωρινά τη λειτουργία του, εν μέσω απειλών κατά κρίσιμων υποδομών.

Το μεγαλύτερο λιμάνι του Μπαχρέιν θα ανασταλεί προσωρινά «από την αρχή της ημέρας», την Τετάρτη, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία. Η απόφαση έρχεται λίγες ώρες πριν λήξει το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλεί να πλήξει κρίσιμες υποδομές στο Ιράν.

Προσωρινή αναστολή λόγω διεθνούς έντασης

Η αναστολή λειτουργίας έρχεται μετά την ανακοίνωση του Κουβέιτ από τους πολίτες του να μείνουν σπίτι απόψε και μετά από την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει την γέφυρά της προς το Μπαχρέιν.

Η «APM Terminals Bahrain», που διαχειρίζεται το λιμάνι Χαλίφα Μπιν Σαλμάν, δήλωσε ότι «προσαρμόζεται συνεχώς στις συνθήκες και, ως εκ τούτου, έχει αναστείλει προσωρινά τις δραστηριότητές της κατά τις τελευταίες εβδομάδες όποτε κρίθηκε απαραίτητο», σύμφωνα με ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αντίκτυπος στο εμπόριο και τις μεταφορές

Το λιμάνι Χαλίφα Μπιν Σαλμάν αποτελεί βασικό κόμβο για τις εμπορικές ροές της χώρας. Η προσωρινή διακοπή αναμένεται να επηρεάσει εισαγωγές και εξαγωγές, ενώ η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι οι διακοπές θα είναι σύντομες.

Δήλωση της διαχειρίστριας εταιρείας

Η «APM Terminals Bahrain» τονίζει ότι οι προσωρινές αναστολές των δραστηριοτήτων της είναι μέρος της συνεχούς προσαρμογής σε απρόβλεπτες καταστάσεις, διασφαλίζοντας τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του λιμανιού σε συνθήκες κρίσης.

Λίγα λόγια για το λιμάνι του ﻿Μπαχρέιν

