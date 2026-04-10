Viral μάρκετινγκ ή πραγματική προστασία; Η KitKat φρουρεί ένα από τα φορτηγά της σαν να ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ - iefimerida.gr

Η εταιρεία δημοσίευσε αγγελία αναζητώντας «επαγγελματίες φρουρούς ασφαλείας με διάθεση για διάλειμμα», σε μια σαφή αναφορά στο διαχρονικό σλόγκαν της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Μια κλοπή πάνω από 12 τόνων σοκολατών KitKat ειδικής έκδοσης, που προορίζονταν για την Πολωνία, συνέβη τον περασμένο μήνα στην Ιταλία, προκαλώντας πιθανές ελλείψεις στην αγορά.

Η KitKat Canada εκμεταλλεύτηκε επικοινωνιακά την κλοπή, δημοσιεύοντας χιουμοριστική αγγελία στα social media για «επαγγελματίες φρουρούς ασφαλείας με διάθεση για διάλειμμα», υπενθυμίζοντας το σλόγκαν της.

Η καμπάνια κορυφώθηκε με ένα σκηνοθετημένο βίντεο που έδειχνε φορτηγό KitKat να κινείται στο Τορόντο με συνοδεία SUV, προσομοιάζοντας προεδρική πομπή, προσελκύοντας την προσοχή των περαστικών και χρηστών social media.

Η σκηνοθετημένη ενέργεια στόχευε να μετατρέψει την κλοπή σε ευρηματική αφήγηση που ενισχύει το brand, ενώ η πραγματική υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τη Nestlé να προειδοποιεί για ελλείψεις.

Μια κλοπή χιλιάδων σοκολατών στην Ευρώπη στάθηκε η αφορμή για μία από τις πιο ευρηματικές καμπάνιες μάρκετινγκ των τελευταίων ημερών, με την KitKat να μετατρέπει ένα πραγματικό περιστατικό σε viral περιεχόμενο στους δρόμους του Τορόντο.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον περασμένο μήνα, όταν ένα φορτηγό της εταιρείας που μετέφερε περισσότερες από 400.000 σοκολάτες ειδικής έκδοσης σε σχήμα μονοθεσίων της Formula 1 εκλάπη κατά τη μεταφορά του από εργοστάσιο στην Ιταλία με προορισμό την Πολωνία. Σύμφωνα με τη μητρική εταιρεία Nestlé, η λεία των δραστών ξεπέρασε τους 12 τόνους σοκολάτας, προκαλώντας πιθανές ελλείψεις στην αγορά.

Αξιοποιώντας το περιστατικό επικοινωνιακά

Αντί να περιοριστεί σε μια τυπική εταιρική ανακοίνωση, η καναδική ομάδα της KitKat αποφάσισε να αξιοποιήσει το περιστατικό επικοινωνιακά. Μέσα από τα social media, δημοσίευσε αγγελία αναζητώντας «επαγγελματίες φρουρούς ασφαλείας με διάθεση για διάλειμμα», σε μια σαφή αναφορά στο διαχρονικό σλόγκαν της εταιρείας. «Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εμπειρία στη φύλαξη πολύτιμων φορτίων» ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας με χιουμοριστικό τόνο: «Το πολύτιμο φορτίο χρειάζεται προστασία».

Η καμπάνια κορυφώθηκε λίγες ώρες αργότερα, όταν η εταιρεία δημοσίευσε βίντεο που έδειχνε ένα φορτηγό KitKat να κινείται στους δρόμους του Toronto υπό τη συνοδεία μαύρων SUV, σε εικόνες που παρέπεμπαν σε προεδρική αυτοκινητοπομπή. Το όχημα διέσχιζε κεντρικούς δρόμους όπως η Yonge Street και κατευθυνόταν προς τον αυτοκινητόδρομο Gardiner Expressway, ενώ μικρές σημαίες KitKat στόλιζαν τα συνοδευτικά οχήματα.

Το σκηνικό δεν πέρασε απαρατήρητο από τους περαστικούς. Δημιουργοί περιεχομένου και χρήστες των social media κατέγραψαν το θέαμα, συμβάλλοντας στη διάδοση του βίντεο. «Η KitKat δεν παίρνει κανένα ρίσκο», σχολίασε ο δημιουργός περιεχομένου Shawn Molko, καταγράφοντας τη σκηνή. «Είναι προστασία επιπέδου προέδρου. Ή δεν θέλουν άλλες κλοπές ή μεταφέρουν τη Beyoncé για κάποια συνεργασία», πρόσθεσε με χιούμορ.

Η εταιρεία δεν επιβεβαίωσε άμεσα τη φύση της ενέργειας, ωστόσο, σύμφωνα με το μέσο Dexerto, η συνοδεία ήταν πλήρως σκηνοθετημένη και εντασσόταν σε καμπάνια που σχεδιάστηκε από το δημιουργικό γραφείο Courage. Στόχος ήταν να μετατραπεί ένα αρνητικό γεγονός όπως η κλοπή σε μια ανάλαφρη και ευρηματική αφήγηση που θα ενίσχυε την εικόνα του brand.

«Αντί να βασιστούμε σε βαρύ μήνυμα, αξιοποιήσαμε μια χαρακτηριστική καναδική αίσθηση χιούμορ», δήλωσε ο ιδρυτής της εταιρείας, Joel Holtby. «Δεν χρειάζεται εξήγηση: ένα φορτηγό KitKat με πλήρη συνοδεία, σαν να μεταφέρει κάτι εξαιρετικά πολύτιμο».

Την ίδια στιγμή, η πραγματική υπόθεση της κλοπής παραμένει ανοιχτή. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για την τύχη των 12 τόνων σοκολάτας, ενώ η Nestlé έχει προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να υπάρξουν ελλείψεις στην αγορά.

Σε σχετική ανακοίνωση, εκπρόσωπος της εταιρείας σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση: «Πάντα ενθαρρύναμε τους ανθρώπους να κάνουν ένα διάλειμμα με μια KitKat. Φαίνεται όμως ότι κάποιοι το πήραν πολύ κυριολεκτικά και… έκαναν διάλειμμα με περισσότερους από 12 τόνους σοκολάτας».