Κίσα Λανς Μπότομς: Η πρώτη μαύρη γυναίκα κυβερνήτης στην ιστορία των ΗΠΑ -Nίκησε τον δισεκατομμυριούχο Ρεπουμπλικανό Ρικ Τζάκσον - iefimerida.gr

Η πρώην δήμαρχος της Ατλάντα νίκησε τον δισεκατομμυριούχο Ρεπουμπλικανό Ρικ Τζάκσον και γίνεται κυβερνήτρια της Τζόρτζια.

Η Δημοκρατική Κίσα Λανς Μπότομς εξελέγη κυβερνήτρια της πολιτείας και γίνεται η πρώτη μαύρη γυναίκα που κερδίζει εκλογές για κυβερνήτη σε οποιαδήποτε από τις 50 πολιτείες της Αμερικής.

Η 56χρονη πρώην δήμαρχος της Ατλάντα επικράτησε του Ρεπουμπλικανού επιχειρηματία Ρικ Τζάκσον, ο οποίος είχε ρίξει στην εκστρατεία του περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια από την προσωπική του περιουσία. Με τη νίκη της, οι Δημοκρατικοί παίρνουν τη διακυβέρνηση της Τζόρτζια για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια: ο τελευταίος Δημοκρατικός που είχε εκλεγεί κυβερνήτης ήταν ο Ρόι Μπαρνς, το 1998.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα σύμβολο σε μια πολιτεία με βαρύ παρελθόν

Το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Η Τζόρτζια κουβαλά μια μακρά ιστορία φυλετικών διακρίσεων, αλλά υπήρξε και ένα από τα κέντρα του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών. Η Ατλάντα, όπου η Μπότομς έκανε την πολιτική της καριέρα, είναι η πόλη του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Η νίκη της αποτυπώνει και την πολιτική μεταμόρφωση της πολιτείας. Από παραδοσιακό οχυρό των Ρεπουμπλικανών, η Τζόρτζια έχει εξελιχθεί την τελευταία δεκαετία σε μία από τις πιο αμφίρροπες πολιτείες της χώρας, όπου οι εκλογές κρίνονται συχνά στις λεπτομέρειες.

Απέναντι στον Τραμπ

Η Μπότομς δεν απέφυγε τη σύγκρουση με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κερδίσει την Τζόρτζια στις εκλογές του 2024. Έστησε την εκστρατεία της γύρω από την ακρίβεια, τις τιμές των καυσίμων και την πρόσβαση σε προσιτή υγειονομική περίθαλψη, ενώ άσκησε κριτική και για τον πόλεμο στο Ιράν. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην προστασία του εκλογικού δικαιώματος, ένα θέμα με μεγάλο βάρος στην Τζόρτζια.

Μια νίκη που δεν ήταν δεδομένη

Η θητεία της στη δημαρχία της Ατλάντα (2018–2022) σημαδεύτηκε από επικρίσεις για την αύξηση της εγκληματικότητας, και η δημοτικότητά της είχε πέσει όταν αποχώρησε. Παρ' όλα αυτά, κέρδισε το χρίσμα των Δημοκρατικών από τον πρώτο γύρο των προκριματικών και στη συνέχεια επικράτησε ενός αντιπάλου με σχεδόν απεριόριστους οικονομικούς πόρους.