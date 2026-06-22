Δεν πρόλαβε να ανακοινώσει την παραίτησή του ο Στάρμερ, ο Νάιτζελ Φάρατζ ζητάει εκλογές - «Θα καθαιρέσω και τον επόμενο» - iefimerida.gr

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Κιρ Στάρμερ, ο πρώτος που έσπευσε να ζητήσει εκλογές ήταν ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο πρωτεργάτης του Brexit.



O επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού, ακροδεξιού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, ζήτησε σήμερα να διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές, για να «φτιάξουν» την «χαλασμένη Βρετανία».

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«Καλώ σε βουλευτικές εκλογές το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε σε κείμενό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης o Νάιτζελ Φάρατζ, λιγότερο από μία ώρα μετά την συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία παραίτησης του Βρετανού πρωθυπουργού.

«Το Reform απαιτεί εκλογές και είμαστε έτοιμοι να φέρουμε ριζικές αλλαγές. Αν οι Εργατικοί πιστεύουν ότι μπορούν να βάλουν έναν άλλο επαγγελματία πολιτικό στο Νο 10 (της Ντάουνινγκ Στριτ, την πρωθυπουργική κατοικία) , τότε θα την ξαναπατήσουν (σε ελευθερη μετάφραση)» προειδοποίησε στην λεζάντα της ανάρτησής του ο Φάρατζ.

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Ο ηγέτης του Reform UK δήλωσε ότι οι ψηφοφόροι «δεν θα δεχτούν να τους θεωρούν ανόητους», και κάλεσε τον διάδοχο του Στάρμερ να διεξάγει νέες εθνικές εκλογές.

Μάλιστα, με μια ανάρτηση στο ιστολόγιό του Substack, ο Φάρατζ ανέφερε: «Ο Στάρμερ δεν είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που έχω καθαιρέσει και δεν θα είναι ο τελευταίος. Ο Ντέιβιντ Κάμερον, η Τερέζα Μέι, ο Ρίσι Σούνακ και ο επόμενος - ο Αντι Μπέρνχαμ. Ο λόγος που κάθε ηγέτης έχει αποτύχει είναι ο ίδιος.

«Αυτό που η πολιτική τάξη δεν καταλαβαίνει είναι ότι το εκλογικό σώμα δεν θα δεχτεί να τον θεωρούν ανόητο. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να θεωρούν δεδομένες τις ψήφους των ανθρώπων που τους υποστήριξαν, μόνο και μόνο για να τους προδώσουν μόλις αποκτήσουν εξουσία. Η πολιτική έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη.

«Γι' αυτό ζητώ γενικές εκλογές το συντομότερο δυνατό. Γνωρίζετε, όπως και εγώ, ότι η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να σπαταλήσει άλλη μια εβδομάδα παρασυρόμενη από κρίση σε κρίση. Γι' αυτό εκατομμύρια από εσάς προσήλθατε στις τοπικές εκλογές για να ψηφίσετε δημοτικούς συμβούλους του Reform και γι' αυτό προηγούμαστε σε περισσότερες από 300 δημοσκοπήσεις για πάνω από ένα χρόνο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Μεγάλη άνοδος του ακροδεξιού Reform UK

Στις τοπικές εκλογές του Μαΐου, το Reform UK προκάλεσε ηχηρή ήττα στο Εργατικό Κόμμα: στους δήμους της Αγγλίας το κόμμα του Φάρατζ εξέλεξε 1.451 παραπάνω συμβούλους από την τελευταία εκλογική αναμέτρηση.

Οι μεγάλοι χαμένοι ήταν το κυβερνών κόμμα των Εργατικών που απώλεσε 1.496 δημοτικούς συμβούλους και το κόμμα των Συντηρητικών που έχασε 563.



Όπως σημείωναν τότε οι αναλυτές, το μήνυμα ήταν σαφές: το παραδοσιακό δίπολο Εργατικών - Συντηρητικών έχει διαβρωθεί σοβαρά και η σημαντική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ αλλάζει τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού στο Ηνωμένο Βασίλειο.