Νέες προσπάθειες γίνονται από πολίτες στις ΗΠΑ για να σβηστεί το όνομα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από ομοσπονδιακά κτίρια, μνημεία και χαρτονομίσματα.

Η οργάνωση UndoTrump.org έχει ξεκινήσει νέα καμπάνια προκειμένου να «αποκαταστήσει» τις ονομασίες και τις όψεις όλων των υπηρεσιών και κτιρίων που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «βανδαλίσει», με αφίσες του, ή ακόμα και αλλαγής του ονόματός τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι διοργανωτές συγκεντρώνουν διαδικτυακά υπογραφές, προκειμένου να σβήσουν το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από 8 κτίρια και υπηρεσίες.

Που έχει βάλει το πρόσωπο, το όνομα και την υπογραφή του ως Πρόεδρος ο Τραμπ

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος - ως επιχειρηματίας - είναι γνωστό το ότι βάζει το όνομά του παντού: από ουρανοξύστες, μέχρι μπαστούνια του γκολφ και μπριζόλες. Κατά τη διάρκεια της νέας θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έφερε την ίδια τάση για αυτοπροβολή, σε διάφορες πτυχές της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Αφίσα με την «Χρυσή Κάρτα Τραμπ», στην παρουσίασή της από τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο Οβάλ Γραφείο / Φωτογραφία: AP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το όνομα και το πρόσωπο του Τραμπ έχουν εμφανιστεί σε πολλά ομοσπονδιακά κτίρια και ιστορικά μνημεία στην Ουάσιγκτον ενώ σύντομα η υπογραφή του θα εμφανίζεται σε μελλοντικά αμερικανικά νομίσματα, όπως ανακοινώθηκε επισήμως από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Ενδεικτικά, στην πιο γνωστή κίνηση μετονομασίας, το φημισμένο κέντρο τεχνών John F. Kennedy στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, πλέον ονομάζεται «Κέντρο Trump - Kennedy», προς τιμήν του Προέδρου (κεντρική φωτογραφία)

Αφίσα-πορτρέτο του Προέδρου Τραμπ «κοσμεί» το κτίριο του Υπουργείου Εργασίας στην Ουάσιγκτον / Φωτογραφία: AP, J. Scott Applewhite

Επιπλέον, ο Τραμπ έχει αποκαλύψει νέα κυβερνητικά προγράμματα που φέρουν το όνομά του, όπως ο κυβερνητικός ιστότοπος TrumpRx.gov, που στοχεύει να βοηθήσει τους ανθρώπους να αγοράσουν συνταγογραφούμενα φάρμακα σε μειωμένες τιμές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης τον περασμένο Δεκέμβριο, τα σχέδιά του για την κατασκευή πολεμικών πλοίων«κλάσης Τραμπ».

«Ως αρχηγός, είναι μεγάλη μου τιμή να ανακοινώσω ότι ενέκρινα ένα σχέδιο για το Ναυτικό να ξεκινήσει την κατασκευή δύο ολοκαίνουργιων, πολύ μεγάλων — των μεγαλύτερων που έχουμε κατασκευάσει ποτέ — θωρηκτών», είχε δηλώσει ο Τραμπ από το Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, πλαισιωμένος από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσεθ και τον υπουργό Ναυτικού Τζον Φέλαν.

Σαν αυτά να μην είναι αρκετά, δύο σημαντικά ορόσημα στη Φλόριντα θα φέρουν σύντομα το όνομα του προέδρου των ΗΠΑ:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Παλμ Μπιτς, κοντά στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ, θα μετονομαστεί σε Διεθνές Αεροδρόμιο Παλμ Μπιτς Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Επιπλέον, μια προεδρική βιβλιοθήκη που θα ανοίξει το 2027 στο Μαϊάμι θα πάρει επίσης το όνομά της από τον πρόεδρο.

Το… απόγειο της υπερβολής και της εγωκεντρικότητας του ρεπουμπλικάνου Προέδρου των ΗΠΑ είναι η εκφρασμένη δημοσίως επιθυμία του να σκαλίσει την προτομή του στο διάσημο όρος Ράσμορ, δίπλα στις μορφές των 4 ιστορικών προέδρων Τζωρτζ Ουάσιγκτον, Τόμας Τζέφερσον, Θεόδωρο Ρούζβελτ και Αβραάμ Λίνκολν...