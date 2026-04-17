Κινηματογραφική ληστεία αλά «Συμμορία των 11» στη Νάπολη: Μπήκαν σε τράπεζα με μάσκες ηθοποιών, κράτησαν ομήρους και εξαφανίστηκαν από υπόνομο - iefimerida.gr

Κινηματογραφική ληστεία αλά «Συμμορία των 11» στη Νάπολη: Μπήκαν σε τράπεζα με μάσκες ηθοποιών, κράτησαν ομήρους και εξαφανίστηκαν από υπόνομο

Ληστεία σε τράπεζα της Νάπολης
Σπείρα πέντε τουλάχιστον κακοποιών πραγματοποίησε χθες Πέμπτη εντυπωσιακή ληστεία σε τραπεζικό υποκατάστημα, σε κεντρική περιοχή της Νάπολης.

Τα μέλη της σπείρας φορούσαν μάσκες ηθοποιών

Τα μέλη της σπείρας φορούσαν μάσκες ηθοποιών του Χόλιγουντ και εισήλθαν στην τράπεζα από τρύπα στο πάτωμα, μέσω των αποχετεύσεων. Κράτησαν ομήρους περίπου 25 πελάτες και στο μεταξύ άδειασαν τις θυρίδες ασφαλείας.

Καραμπινιέροι, αστυνομικοί και πυροσβέστες έφτασαν άμεσα στο σημείο μετά από τηλεφώνημα περαστικού και ξεκίνησε διαπραγμάτευση με τους κακοποιούς. Μετά από λίγο, οι όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι αλλά όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να εισέλθουν στην τράπεζα, οι ληστές είχαν εξαφανιστεί, πάντα μέσω των αποχετεύσεων.

Έξι πελάτες που κρατήθηκαν σε ομηρία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα σοκ και πήραν εξιτήριο μετά από δύο περίπου ώρες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ληστεία Νάπολη

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ