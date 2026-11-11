Reuters: Κινεζικό πανεπιστήμιο, που έχει σχέσεις με τον στρατό, απέκτησε πανίσχυρα τσιπ της Nvidia παρά το αμερικανικό εμπάργκο - iefimerida.gr

Ένα σοβαρό κενό στην αμερικανική στρατηγική περιορισμού της πρόσβασης της Κίνας σε προηγμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης αποκαλύπτει αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Κινεζικό πανεπιστήμιο με στρατιωτικούς δεσμούς, αν και σε αμερικανική μαύρη λίστα, απέκτησε ισχυρούς επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης H200 της Nvidia. Η αγορά έγινε μέσω κινεζικής εταιρείας, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς εξαγωγών των ΗΠΑ.

Το ίδρυμα εξασφάλισε πρόσβαση σε απαγορευμένους επεξεργαστές όχι μόνο με απευθείας αγορές, αλλά και με ενοικίαση υπολογιστικής ισχύος. Μίσθωσε διακομιστές με τσιπ H200, A100 και A800 για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, μέλος των «Επτά Υιών της Εθνικής Άμυνας», βρίσκεται από το 2001 στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ. Παρά τους αυστηρούς περιορισμούς, η πρόσβαση σε απαγορευμένη τεχνολογία συνεχίζεται μέσω κινεζικών εταιρειών.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται σε ένα ίδρυμα, καθώς ένα ευρύτερο δίκτυο προμηθειών επιτρέπει σε πολλά κινεζικά πανεπιστήμια να αγοράζουν ή να μισθώνουν απαγορευμένους επεξεργαστές Nvidia, όπως οι H100, A100 και A800.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κινεζικό πανεπιστήμιο με στενούς δεσμούς με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό απέκτησε δύο από τους ισχυρότερους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται εδώ και χρόνια στην αμερικανική μαύρη λίστα εξαγωγών.

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Το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Βορειοδυτικής Κίνας (Northwestern Polytechnical University), με έδρα τη Σιάν και γνωστό για την εμπλοκή του σε ερευνητικά προγράμματα στρατιωτικού χαρακτήρα, αγόρασε δύο επεξεργαστές H200 τον περασμένο μήνα, έναντι 123.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία προμηθειών που δημοσιοποιήθηκαν στον ιστότοπο του πανεπιστημίου στις 21 Οκτωβρίου, η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της κινεζικής εταιρείας Shaanxi Bosuan Network Technology και όχι απευθείας από την Nvidia.

Πώς το πανεπιστήμιο εξασφάλισε πρόσβαση σε απαγορευμένους επεξεργαστές Nvidia

Οι H200 συγκαταλέγονται στους ισχυρότερους επεξεργαστές της Nvidia για την εκπαίδευση και τη λειτουργία προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

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Η εξαγωγή τους στην Κίνα υπόκειται σε αμερικανική αδειοδότηση, ενώ για ιδρύματα που περιλαμβάνονται στην αμερικανική μαύρη λίστα εξαγωγών (Entity List), όπως το εν λόγω πανεπιστήμιο, η έγκριση εξαγωγών συνήθως απορρίπτεται.

Το πανεπιστήμιο, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην αγορά των δύο επεξεργαστών. Τα έγγραφα προμηθειών αποκαλύπτουν ότι είχε εξασφαλίσει μέσα στη χρονιά πρόσβαση και σε άλλους ισχυρούς επεξεργαστές της Nvidia, μέσω πέντε συμβάσεων ενοικίασης υπολογιστικής ισχύος από κινεζικές εταιρείες.

Ειδικότερα, η σχολή κυβερνοασφάλειας του ιδρύματος ανέθεσε τον Ιανουάριο δύο συμβάσεις διάρκειας επτά μηνών για πρόσβαση σε διακομιστές που διέθεταν από οκτώ επεξεργαστές H200 ο καθένας.

Οι συμβάσεις ανέρχονταν σε 61.000 δολάρια και αφορούσαν την προσαρμογή μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (fine-tuning), καθώς και την εκπαίδευση μέσω ενισχυτικής μάθησης (reinforcement learning).

Παράλληλα, το πανεπιστήμιο νοίκιασε πρόσβαση σε διακομιστές με οκτώ επεξεργαστές Nvidia A100 και οκτώ A800. Και οι δύο τύποι υπόκεινται σε απαγορεύσεις εξαγωγών προς κινεζικές οντότητες.

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Η μαύρη λίστα της Ουάσιγκτον δεν σταμάτησε τις αγορές

Το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα αποτελεί μέλος της ομάδας των λεγόμενων «Επτά Υιών της Εθνικής Άμυνας», μιας ομάδας κινεζικών πανεπιστημίων με στενούς δεσμούς με την αμυντική βιομηχανία και τις στρατιωτικές ερευνητικές δραστηριότητες της Κίνας.

Το ίδρυμα πραγματοποιεί έρευνα σε τομείς όπως τα στρατιωτικά αεροσκάφη, οι πύραυλοι και οι δορυφόροι. Το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου το ενέταξε στη «μαύρη λίστα» το 2001, επικαλούμενο φερόμενη εμπλοκή σε δραστηριότητες διάδοσης πυραυλικής τεχνολογίας και στρατιωτικής έρευνας.

Το 2019 η Ουάσιγκτον αυστηροποίησε περαιτέρω τους περιορισμούς, καθιστώντας τις εξαγωγές ελεγχόμενης αμερικανικής τεχνολογίας προς το πανεπιστήμιο αντικείμενο πολιτικής απόρριψης των σχετικών αδειών στις περισσότερες περιπτώσεις.

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Παρά τους περιορισμούς, τα στοιχεία που εξέτασε το Reuters δείχνουν ότι η πρόσβαση σε απαγορευμένη υπολογιστική ισχύ συνεχίζεται μέσω κινεζικών εταιρειών, είτε με την απευθείας αγορά επεξεργαστών είτε με την ενοικίαση διακομιστών που τους ενσωματώνουν.

Η έρευνα βασίστηκε στην εξέταση 26 κινεζικών αρχείων δημοσίων προμηθειών και εταιρικών εγγράφων από το 2026. Σε αυτά εντοπίστηκαν πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα που αγόρασαν επεξεργαστές Nvidia οι οποίοι υπόκεινται σε αμερικανικούς περιορισμούς ή μίσθωσαν υπηρεσίες υπολογιστικής ισχύος με αντίστοιχο εξοπλισμό.

Αρκετά από τα ιδρύματα που εμφανίζονται στα έγγραφα διατηρούν στενούς δεσμούς με την κινεζική αμυντική βιομηχανία ή συμμετέχουν σε στρατιωτικά ερευνητικά προγράμματα.

Από τη Σενζέν έως το Πεκίνο: Μια αγορά απαγορευμένων τσιπ

Τα ευρήματα δεν περιορίζονται στην Πολυτεχνική Σχολή. Τα έγγραφα καταγράφουν ένα ευρύτερο δίκτυο προμηθειών και υπηρεσιών που επιτρέπει σε κινεζικά πανεπιστήμια να αποκτούν πρόσβαση σε ισχυρούς επεξεργαστές της Nvidia, παρά τις αμερικανικές απαγορεύσεις.

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Το Πανεπιστήμιο της Σενζέν αγόρασε τρεις επεξεργαστές H100, επίσης υψηλών επιδόσεων και απαγορευμένους για εξαγωγή στην Κίνα, έναντι 769.800 γιουάν τον Σεπτέμβριο.

Το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας της Γουχάν προμηθεύτηκε τον Ιούνιο διακομιστή με έναν H100 έναντι 355.000 γιουάν, ενώ σε ξεχωριστή αγορά απέκτησε τέσσερις A100 έναντι 344.000 γιουάν.

Το Πανεπιστήμιο της Μπεϊχάνγκ, ένα ακόμη μέλος των «Επτά Υιών της Εθνικής Άμυνας», αγόρασε τέσσερις επεξεργαστές A800 έναντι 489.000 γιουάν τον Απρίλιο. Το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο διατηρεί στενούς δεσμούς με την κινεζική αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία, συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα στρατιωτικής αεροπορίας και διαστημικών εφαρμογών.

Στην ίδια έρευνα εντοπίστηκαν δύο ανακοινώσεις δημοσίων προμηθειών, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο, στις οποίες κατονομάζονταν εταιρείες που επιλέχθηκαν για την παροχή υπολογιστικών υπηρεσιών με επεξεργαστές Nvidia H800 και A800 στο Πανεπιστήμιο της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών.