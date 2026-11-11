Φόβοι για κινεζική κατασκοπεία στη Γερμανία: Αποσύρονται drones και αυτοκίνητα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις - iefimerida.gr

Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις προχωρούν σε αυστηρότερη πολιτική ασφαλείας απέναντι σε προϊόντα κινεζικής προέλευσης, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για το ενδεχόμενο διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο τα drones όσο και τα σύγχρονα αυτοκίνητα που διαθέτουν προηγμένα συστήματα καταγραφής και αισθητήρες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, oi Ένοπλες Δυνάμεις της Γερμανίας (Bundeswehr) έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή την απόσυρση των κινεζικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται αυστηρότεροι κανόνες για την παρουσία κινεζικών οχημάτων σε στρατόπεδα και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

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Τι φοβάται η Γερμανία

Η απαγόρευση χρήσης τεχνολογικών μηχανημάτων κινεζικής κατασκευής, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται μοντέλα της DJI, ισχύει εδώ και αρκετές εβδομάδες στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε ότι τα συγκεκριμένα συστήματα δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον, ενώ όσα βρίσκονται ήδη στην κατοχή της Bundeswehr θα αντικατασταθούν το συντομότερο δυνατό από προϊόντα γερμανικών ή άλλων ευρωπαϊκών εταιρειών.

Βασική αιτία της απόφασης είναι ο φόβος ότι τα drones θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέσο συλλογής και διαβίβασης πληροφοριών προς τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Τα δεδομένα που ενδέχεται να εκτεθούν περιλαμβάνουν εικόνες από στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πληροφορίες για ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και στοιχεία σχετικά με οπλικά συστήματα της Γερμανίας.

Το υπουργείο δεν έδωσε στη δημοσιότητα τον αριθμό των κινεζικών drones που προμηθεύτηκε η Bundeswehr από το 2024, επικαλούμενο λόγους στρατιωτικής ασφάλειας. Επιβεβαίωσε, ωστόσο, ότι οι διοικητές μονάδων είχαν τη δυνατότητα να αγοράζουν εμπορικά διαθέσιμα μοντέλα με απλουστευμένες διαδικασίες.

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Η δυνατότητα βασιζόταν σε έναν κατάλογο εγκεκριμένων προϊόντων, τη λεγόμενη «λευκή λίστα», που είχε καταρτιστεί το 2024 στο πλαίσιο της γερμανικής στρατηγικής για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σε αυτήν περιλαμβάνονταν αρκετά μοντέλα της DJI, τα οποία διατίθενται ακόμη και από τα συνηθισμένα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών.

Κατά τις εκτιμήσεις ειδικών που επικαλείται το Der Spiegel, οι αγορές ενδέχεται να αφορούσαν χιλιάδες συσκευές. Μεταξύ αυτών φέρεται να βρίσκεται και το Matrice M30T, ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται επίσης από τις κινεζικές δυνάμεις ασφαλείας.

Τα συγκεκριμένα drones προορίζονταν κυρίως για την εκπαίδευση χειριστών και όχι για αποστολές αναγνώρισης ή τακτικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το υπουργείο υποστήριζε ότι η χρήση τους περιοριζόταν σε δραστηριότητες που δεν περιλάμβαναν ευαίσθητες πληροφορίες ασφαλείας.

Στο στόχαστρο τα κινεζικά αυτοκίνητα με κάμερες και αισθητήρες

Ανάλογη προσέγγιση εφαρμόζεται πλέον και στα κινεζικής κατασκευής αυτοκίνητα, η παρουσία των οποίων περιορίζεται σε στρατόπεδα και άλλες εγκαταστάσεις της Bundeswehr.

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Όπως αναφέρει το Der Spiegel, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν θεσπίσει εκτεταμένους περιορισμούς στην είσοδο και τη στάθμευση τέτοιων οχημάτων, λόγω των δυνατοτήτων καταγραφής και συλλογής πληροφοριών που διαθέτουν τα σύγχρονα μοντέλα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει γενική απαγόρευση με βάση την εθνικότητα του κατασκευαστή. Ειδική αναφορά έκανε, ωστόσο, στα λεγόμενα «έξυπνα» αυτοκίνητα, τα οποία εξοπλίζονται με κάμερες, αισθητήρες υπερήχων, μικρόφωνα και άλλα ηλεκτρονικά συστήματα.

Ο εξοπλισμός αυτός δημιουργεί ενδεχόμενους κινδύνους για την ασφάλεια στρατιωτικών εγκαταστάσεων, καθώς μπορεί να καταγράφει εικόνες, ήχους και πληροφορίες από το περιβάλλον στο οποίο κινείται ή σταθμεύει ένα όχημα.

Για τον λόγο αυτό, έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των στρατιωτικών χώρων. Η εφαρμογή τους ανατίθεται στους κατά τόπους υπευθύνους, οι οποίοι αξιολογούν τις ιδιαιτερότητες κάθε εγκατάστασης, εντοπίζουν πιθανά κενά ασφαλείας και αποφασίζουν τα απαραίτητα μέτρα βάσει ειδικής ανάλυσης κινδύνου.