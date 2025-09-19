Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Κινέζες βαδίστριες έτρεξαν με ταινία στον αφαλό -Όλοι τρελάθηκαν με τον λόγο - iefimerida.gr

Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι οι Κινέζες αθλήτριες στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, τοποθετούν μία ταινία στον… αφαλό.

Στο βάδην, τον μαραθώνιο και τις μεγάλες αποστάσεις, σχεδόν όλες οι Κινέζες αθλήτριες είχαν τοποθετήσει μία κολλητική ταινία στον αφαλό κάτι που έκανε τους χρήστες του ίντερνετ να ψάχνουν… μανιωδώς αν συμβαίνει κάτι περίεργο.

Η αλήθεια γύρω από αυτή τη κίνηση των αθλητριών… ξαφνιάζει.

Ο λόγος που το κάνουν αφορά την παράδοση, αλλά και θέματα υγείας. Σε επίπονα αθλήματα που οι γυναίκες πολλές φορές αγωνίζονται με πόνους περιόδου, ανακουφίζουν από την έντονη δραστηριότητα και τους πόνους.

Στην παραδοσιακή Κινέζικη ιατρική, ο αφαλός θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά σημεία βελονισμού στο ανθρώπινο σώμα, γνωστό ως σημείο βελονισμού Shenque. Οι αρχαίοι Κινέζοι πίστευαν επίσης ότι ο αφαλός είναι η ρίζα των εσωτερικών οργάνων και η πηγή ζωτικής ενέργειας. Η σύγχρονη ιατρική πιστεύει επίσης ότι ο ομφαλός χρειάζεται προστασία επειδή συνδέεται με τα εσωτερικά όργανα στην κοιλιά. Το δέρμα γύρω από τον αφαλό είναι σχετικά ευαίσθητο, χωρίς την προστασία του υποδόριου λίπους, των οστών ή των μυών, καθιστώντας το το πιο αδύναμο φράγμα. Ένας κρύος αφαλός μπορεί εύκολα να προκαλέσει κοιλιακό πόνο, διάρροια και άλλες ενοχλήσεις. Και η ταινία αυτή προστατεύει τις αθλήτριες, ειδικά όταν οι καιρικές συνθήκες κάνουν τον αγώνα πιο επίπονο.

Ομως, υπάρχει και δεύτερος λόγος που βάζουν την ταινία και είναι πιο… ασυνήθιστος. Θεωρούν κατά την παράδοση, πως προστατεύει την «ενέργεια» του σώματος και βοηθά στο να αποτρέψει την απώλεια ζωτικής ενέργειας. Πάντα μάλιστα βάζουν κάποιο έντονο χρώμα γιατί θεωρούν πως αυτό δρα ευεργετικά σε σώμα και ψυχή.

Στις Κινέζες αθλήτριες αυτή η τακτική είναι εδώ και χρόνια διαδεδομένη και μάλιστα μία Ισπανίδα αθλήτρια, η Μαρία Βάσκο, μόλις άκουσε για την «χρωμοθεραπεία» ακολούθησε κι αυτή το ίδιο, βάζοντας ένα κόκκινο και λιλά τριφύλλι στην σπονδυλική στήλη και τον αφαλό.