Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο της Nvidia: Η Κινέζα «κατάσκοπος» είχε γνωρίσει πριν από χρόνια τον CEO μέσω του μεγιστάνα συζύγου της - iefimerida.gr

Η φερόμενη ως κατάσκοπος της Κίνας, Άλις Χουάνγκ, είχε γνωρίσει τον CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, περίπου μία δεκαετία πριν δημοσιοποιηθεί η εξωσυζυγική σχέση τους, σύμφωνα με δημοσίευμα.



Η γνωριμία τους φέρεται να έγινε μέσω του συζύγου της, Κανγκ Γουέι, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στις επιθετικές εξαγορές εταιρειών. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το ζευγάρι και μίλησε στο The Information, ο επικεφαλής της Nvidia είχε επιχειρηματικές συναλλαγές με τον Κανγκ τη δεκαετία του 2010, όταν ο τελευταίος εξαγόραζε κινεζικές εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών. Ο τομέας των βιντεοπαιχνιδιών αποτελούσε σημαντική πηγή ζήτησης για τα ισχυρά τσιπ της Nvidia, προτού η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) μετατρέψει την εταιρεία σε έναν κολοσσό αξίας 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

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Παλαιότερα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Άλις γνώρισε τον Τζένσεν στις αρχές του 2024, όταν ξεκίνησε να μεσολαβεί για την αγορά τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης από τη Nvidia. Ωστόσο, κινεζικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι η ίδια και ο σύζυγός της αξιοποιούσαν επί χρόνια τη σχέση τους με τον Τζένσεν για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Μάλιστα, σύμφωνα με αναρτήσεις, ο Κανγκ φέρεται να παρουσίαζε τη σχέση της συζύγου του με τον Τζένσεν σε πελάτες, ενώ η Άλις δημοσίευε στο WeChat φωτογραφίες μαζί του να απολαμβάνουν κρασί σε εστιατόρια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Information, η στενή σχέση της με τον επικεφαλής της Nvidia, ο οποίος βρίσκεται πλέον υπό έρευνα από το FBI και την ίδια την εταιρεία, φέρεται να αποτελούσε το ισχυρότερο «χαρτί» της για την προσέλκυση επιχειρηματικών συμφωνιών στην Κίνα. Οι πιο πρόσφατες συναλλαγές της με τον Τζένσεν έγιναν μέσω της Megaspeed, εταιρείας κέντρων δεδομένων με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία είχε συναλλαγές δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Nvidia. Η Megaspeed έχει κατηγορηθεί ότι διοχέτευε παράνομα στην Κίνα προηγμένα τσιπ, παραβιάζοντας τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές. Μάλιστα, σε έναν έλεγχο φέρεται να διαπιστώθηκε ότι έλειπαν 50.000 τσιπ. Η εταιρεία αρνείται οποιαδήποτε παρανομία και υποστηρίζει ότι συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς, ενώ η κινεζική πρεσβεία απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί κατασκοπείας.



Πριν από τη Megaspeed, η Άλις Χουάνγκ κατείχε υψηλόβαθμη θέση και μερίδιο στην επενδυτική εταιρεία Shanghai Hexi Investment, η οποία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με κυρώσεις από τις ρυθμιστικές αρχές. Το 2018, η εταιρεία του συζύγου της τιμωρήθηκε με πρόστιμο 2,6 εκατ. δολαρίων, ενώ στον ίδιο επιβλήθηκε πρόστιμο 60.000 δολαρίων για παραβάσεις κανόνων δημοσιοποίησης πληροφοριών και παράνομες συναλλαγές κατά τη διάρκεια περιόδου περιορισμών που συνδεόταν με την εξαγορά της Huiqiu Technology. Το 2025, η Hexi τιμωρήθηκε με επιπλέον πρόστιμο 350.000 δολαρίων επειδή δεν αποκάλυψε συμμετοχή προσώπου με εσωτερική πληροφόρηση σε εταιρεία που είχε εξαγοράσει.



Στο μεταξύ, η The Post έφερε στη δημοσιότητα εικόνες στις οποίες η Χουάνγκ φαίνεται να επιδεικνύει την πρόσβασή της στον CEO της Nvidia αναρτώντας επανειλημμένα φωτογραφίες μαζί του σε κινεζικά σόσιαλ μίντια.



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Η Άλις, η οποία ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στην τηλεόραση και στη συνέχεια στράφηκε στον χρηματοοικονομικό τομέα, φέρεται να μην είχε προηγούμενη εμπειρία στην Τεχνητή Νοημοσύνη πριν από το 2023. Ωστόσο, φέρεται να ανέβηκε γρήγορα στην ιεραρχία της Megaspeed, προβάλλοντας τις στενές σχέσεις της με τον Τζένσεν.



Σύμφωνα με τους New York Times, οι δυο τους συναντήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια σε διάφορα σημεία του κόσμου, μεταξύ των οποίων η Σαγκάη, τα κεντρικά γραφεία της Nvidia στη Σίλικον Βάλεϊ, ένα θέρετρο γκολφ στην Καλιφόρνια και η Ταϊβάν. Άτομα που τη γνωρίζουν ανέφεραν επίσης στο The Information ότι εκείνη καυχιόταν πως ο Τζένσεν γιόρταζε κάθε χρόνο τα γενέθλιά της, είτε με δείπνο είτε στέλνοντάς της δώρα. Ένας υπάλληλος του τμήματος πωλήσεων της Nvidia στην Κίνα ισχυρίστηκε, επιπλέον, ότι η Χουάνγκ παρευρέθηκε στην ετήσια εκδήλωση της εταιρείας για τους τοπικούς πελάτες της στην Κίνα.