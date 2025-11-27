 Τραγωδία στη Κίνα: Τρένο έπεσε πάνω σε εργαζόμενους -11 νεκροί και δύο τραυματίες - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Κίνα: Τρένο έπεσε πάνω σε εργαζόμενους -11 νεκροί και δύο τραυματίες

Τρένο στη Κίνα
Τρένο στη Κίνα / Φωτογραφία αρχείου ΑP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν το πρωί στη νοτιοδυτική Κίνα όταν τρένο έπεσε πάνω σε ομάδα εργαζόμενων, μεταδίδει το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ο συρμός, ο οποίος μετέφερε εξοπλισμό επιτήρησης της σεισμικής δραστηριότητας, κυκλοφορούσε «ομαλά» κοντά σε σταθμό στην επαρχία Γιουνάν όταν έπεσε πάνω σε «εργάτες που είχαν παρεισφρήσει» στις σιδηροτροχιές, κατά την πηγή αυτή.

