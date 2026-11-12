 Κίνα: Σημαντική αύξηση των εισαγωγών στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Σημαντική αύξηση των εισαγωγών στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026

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Κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα / Φωτογραφία AP

Το εξωτερικό εμπόριο αγαθών της Κίνας διατήρησε τη θετική δυναμική του στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2026, με τις εισαγωγές να καταγράφουν σημαντική αύξηση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στις 10 Νοεμβρίου.                     

Το σύνολο των εισαγωγών και των εξαγωγών κατέγραψε ετήσια αύξηση 20% στα 44,81 τρισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 6,06 τρισεκατομμύρια ευρώ) κατά την ίδια περίοδο, έναντι της αύξησης 18,8% που είχε καταγραφεί στο εννεάμηνο, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Γενικής Διοίκησης Τελωνείων της Κίνας (GAC).                     

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν 23,6%, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν 17,6% την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου.                    

Το εξωτερικό εμπόριο της Κίνας διατήρησε τη θετική δυναμική του τη φετινή χρονιά, επιδεικνύοντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ζωτικότητα, δήλωσε ο Λιου Νταλιάνγκ, διευθυντής της Υπηρεσίας Στατιστικής και Ανάλυσης της GAC.                    

 Τόσο οι εισαγωγές, όσο και οι εξαγωγές κατέγραψαν διψήφια αύξηση για έξι συνεχόμενους μήνες τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνείων.                    

 Μόνο τον Οκτώβριο, το εμπόριο των αγαθών αυξήθηκε 31,2%.

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