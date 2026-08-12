Κίνα: Πύραυλος εξερράγη μόλις 85 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευση -Νέο πλήγμα στην κούρσα με τη SpaceX του Μασκ [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα εντυπωσιακό όσο και απρόσμενο θέαμα κατέγραψαν κάμερες στην Κίνα, όταν ο πύραυλος Long March 7A εξερράγη μόλις 85 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του, σε μια θεαματική αποτυχία που αποτελεί πλήγμα για το διαστημικό πρόγραμμα του Πεκίνου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο κινεζικός πύραυλος Long March 7A παρουσίασε «ανωμαλία» λίγο μετά την εκτόξευση από το νησί Χαϊνάν, με αποτέλεσμα να εκραγεί και να καταστραφεί ολοσχερώς μαζί με τον τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο που μετέφερε, τον ChinaSat-4B.

Η θεαματική έκρηξη προκάλεσε το σχόλιο του Έλον Μασκ, ο οποίος τόνισε τη δυσκολία της πυραυλικής τεχνολογίας, υπενθυμίζοντας τις αντίστοιχες αποτυχίες που αντιμετώπισε και η SpaceX κατά την ανάπτυξη των δικών της πυραύλων.

Το περιστατικό δεν αναμένεται να εκτροχιάσει τις κινεζικές διαστημικές φιλοδοξίες, καθώς ο συγκεκριμένος πύραυλος διαφέρει από τον Long March 5, που προορίζεται για κρίσιμες αποστολές όπως η μελλοντική Chang’e-7 στον νότιο πόλο της Σελήνης.

Η αποτυχία συνιστά σοβαρό πισωγύρισμα στην προσπάθεια της Κίνας να αναπτύξει επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους για να ανταγωνιστεί τη SpaceX, ενώ φαίνεται πως προκάλεσε την αναβολή εκτόξευσης από την ιδιωτική εταιρεία LandSpace.

Ο πύραυλος είχε εκτοξευτεί το βράδυ της Δευτέρας από το διαστημικό κέντρο Wenchang, στο νησί Χαϊνάν, μεταφέροντας τον τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο Zhongxing-4B, γνωστό και ως ChinaSat-4B.

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Λίγο περισσότερο από ένα λεπτό μετά την εκτόξευση ο πύραυλος παρουσίασε «ανωμαλία κατά τη διάρκεια της πτήσης», όπως ανακοίνωσε το κινεζικό κρατικό πρακτορείο Xinhua. Ακολούθησε μια τεράστια έκρηξη, με τον πύραυλο και το φορτίο του να καταστρέφονται.

Η αποτυχία έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την Κίνα, η οποία επενδύει τεράστια ποσά στην προσπάθειά της να εξελιχθεί σε ﻿παγκόσμια διαστημική υπερδύναμη και να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ, με τη SpaceX του Έλον Μασκ να βρίσκεται στην αιχμή της κούρσας.

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Ο Μασκ για την έκρηξη: «Οι πύραυλοι είναι απίστευτα δύσκολοι»

Το εντυπωσιακό βίντεο της έκρηξης έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, ενώ ανάμεσα σε εκείνους που σχολίασαν το περιστατικό ήταν και ο Έλον Μασκ.

«Οι πύραυλοι είναι απίστευτα δύσκολοι» έγραψε στο X, προσθέτοντας στη συνέχεια: «Ελπίζω να ανακάμψουν γρήγορα».

Το σχόλιο του Μασκ έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς και η SpaceX έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν θεαματικές αποτυχίες κατά τη διάρκεια των δοκιμών των πυραύλων της, προτού καταφέρει να εξελίξει την τεχνολογία επαναχρησιμοποίησης, που αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά της.

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Για τον Long March 7A, πάντως, πρόκειται για μόλις τη δεύτερη αποτυχία σε 18 αποστολές. Η προηγούμενη είχε σημειωθεί στην παρθενική του πτήση το 2020, ενώ η δεύτερη εκτόξευση, τον Μάρτιο του 2021, ήταν επιτυχής.

Καταστράφηκε ο ChinaSat-4B – Γιατί δεν «παγώνει» το κινεζικό διαστημικό πρόγραμμα

Ο Long March 7A χρησιμοποιείται κυρίως για την τοποθέτηση δορυφόρων σε υψηλές τροχιές και όχι για τις τεράστιες συστοιχίες δορυφόρων χαμηλής τροχιάς που αναπτύσσονται από άλλες διαστημικές δυνάμεις.

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Το φορτίο της αποτυχημένης αποστολής ήταν ο ChinaSat-4B, ένας τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος που προοριζόταν να παρέχει υπηρεσίες επικοινωνιών, τηλεόρασης και ραδιοφώνου σε μεγάλες περιοχές.

Οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα αίτια της αποτυχίας ερευνώνται.

Η εξέλιξη θεωρείται σοβαρό πλήγμα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά δεν αναμένεται να εκτροχιάσει συνολικά τις κινεζικές διαστημικές φιλοδοξίες. Ο Long March 7A είναι διαφορετικό όχημα από τον πολύ μεγαλύτερο Long March 5, ο οποίος προορίζεται για τις πιο φιλόδοξες αποστολές της Κίνας.

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Και αυτό έχει σημασία, καθώς στο Wenchang βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η προετοιμασία για την Chang’e-7, μία από τις σημαντικότερες αποστολές του κινεζικού διαστημικού προγράμματος.

Η αποστολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο δεύτερο μισό του 2026 και θα κατευθυνθεί προς το νότιο πόλο της Σελήνης, όπου οι επιστήμονες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τους μόνιμα σκιασμένους κρατήρες, στους οποίους ενδέχεται να υπάρχει παγωμένο νερό.

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Η Chang’e-7 θα χρησιμοποιήσει τον Long March 5, επομένως η αποτυχία του Long March 7A δεν θεωρείται ότι επηρεάζει άμεσα τη συγκεκριμένη αποστολή.

Νέο πλήγμα στην προσπάθεια να κλείσει η «ψαλίδα» με τη SpaceX

Η έκρηξη, ωστόσο, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κίνα προσπαθεί να επιταχύνει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και κυρίως επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων, έναν τομέα στον οποίο η SpaceX έχει αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα.

Μόλις τον περασμένο μήνα, η Κίνα πέτυχε μια σημαντική δοκιμή, καθώς κατάφερε να ανακτήσει το πρώτο στάδιο πυραύλου μετά από τροχιακή εκτόξευση, σε μια εξέλιξη που χαρακτηρίστηκε από το Πεκίνο ως σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων.

Παράλληλα, η αποτυχία του Long March 7A φαίνεται πως είχε άμεσες επιπτώσεις και στο πρόγραμμα της κινεζικής ιδιωτικής εταιρείας LandSpace, καθώς η προγραμματισμένη εκτόξευση του επαναχρησιμοποιούμενου Zhuque-3 φέρεται να αναβλήθηκε.

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Το περιστατικό, επομένως, αποτελεί σοβαρό πισωγύρισμα για ένα κομμάτι της κινεζικής διαστημικής βιομηχανίας, αλλά όχι απαραίτητα για τη συνολική στρατηγική του Πεκίνου.

Η Κίνα έχει θέσει ως στόχο να καταστεί μία από τις κορυφαίες διαστημικές δυνάμεις στον κόσμο έως το 2050 και η έκρηξη ενός πυραύλου 85 δευτερόλεπτα μετά την απογείωση δύσκολα θα αλλάξει αυτήν τη μακροπρόθεσμη πορεία.

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