Κίνα: Τεράστιο πλοίο «καρφώθηκε» στη θάλασσα μετά από καταιγίδα -Μόνο η πλώρη εξέχει από το νερό, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από ένα τεράστιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που βυθίστηκε σχεδόν ολοκληρωτικά μετά την πρόσκρουσή του σε θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά της Κίνας, με μόνο την πλώρη του να παραμένει πάνω από την επιφάνεια.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το πλοίο MSC Silvana VIII, σημαίας Κύπρου, παρουσίασε αρχικά κλίση και κατόπιν άρχισε να εισρέει νερό στην πρύμνη και το μηχανοστάσιο. Οι προσπάθειες για την επαναφορά του στην επιφάνεια έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης επικεντρώνονται στον περιορισμό της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Απομακρύνθηκαν 3.000 τόνοι πετρελαίου από το πλοίο, ωστόσο δορυφορικές εικόνες ήδη καταγράφουν πετρελαιοκηλίδα που εκτείνεται για αρκετά μίλια.

Το έργο των συνεργείων διάσωσης γίνεται δυσκολότερο, καθώς ο τυφώνας Dolphin πλησιάζει την περιοχή, φέρνοντας ισχυρούς ανέμους και πολύ υψηλό κυματισμό, έχοντας ήδη προκαλέσει την απομάκρυνση ενός εκατομμυρίου ανθρώπων.

Η έλευση της νέας κακοκαιρίας αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την επιχείρηση. Τα συνεργεία καλούνται να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα το σχεδόν βυθισμένο πλοίο, τον κίνδυνο διαρροής καυσίμων και τις επικίνδυνες συνθήκες.

Το μήκους περίπου 300 μέτρων πλοίο MSC Silvana VIII υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια ισχυρής κακοκαιρίας και έμεινε ακινητοποιημένο κοντά στο Daishan, στην περιοχή Zhoushan της επαρχίας Zhejiang.

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Στα πλάνα που έχουν δημοσιοποιηθεί, το μεγαλύτερο μέρος του πλοίου έχει εξαφανιστεί κάτω από τα νερά, ενώ η πλώρη και το μπροστινό τμήμα έχουν σηκωθεί εντυπωσιακά πάνω από την επιφάνεια, δημιουργώντας μια εικόνα που θυμίζει σκηνή από κινηματογραφική ταινία.

Το πλοίο, με σημαία Κύπρου, αρχικά παρουσίασε μικρή κλίση, όμως στη συνέχεια άρχισαν να εισρέουν θαλασσινά νερά στην πρύμνη, στο μηχανοστάσιο και σε αρκετά αμπάρια φορτίου.

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Οι προσπάθειες για την επαναφορά του στην επιφάνεια φέρεται να έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει.

Απομακρύνθηκαν 3.000 τόνοι καυσίμων από το πλοίο -Φόβοι για πετρελαιοκηλίδα

Οι επιχειρήσεις διάσωσης έχουν πλέον μετατραπεί σε αγώνα δρόμου για να περιοριστεί ο κίνδυνος περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν βρετανικά μέσα, από το πλοίο έχουν ήδη απομακρυνθεί περίπου 3.000 τόνοι πετρελαίου, στο πλαίσιο επιχείρησης για την αποτροπή οικολογικής καταστροφής.

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Την ίδια ώρα, δορυφορικές εικόνες φέρεται να έχουν καταγράψει πετρελαιοκηλίδα που εκτείνεται για αρκετά μίλια νότια του πλοίου, γεγονός που προκαλεί πρόσθετη ανησυχία στις κινεζικές αρχές.

Έχει ήδη δημιουργηθεί ζώνη αποκλεισμού γύρω από το ναυάγιο και οι Αρχές έχουν προειδοποιήσει το κοινό να μην πλησιάζει την περιοχή.

Η ακριβής αιτία του περιστατικού διερευνάται.

Νέα απειλή ο τυφώνας Dolphin

Το έργο των συνεργείων διάσωσης γίνεται ακόμη δυσκολότερο καθώς ο τυφώνας Dolphin πλησιάζει την περιοχή, φέρνοντας ισχυρούς ανέμους και πολύ υψηλό κυματισμό.

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Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ανατολική Κίνα, ενώ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

Ο Dolphin, ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει την Κίνα μέχρι στιγμής φέτος, έφτασε στην ξηρά στη Zhejiang, νότια και δυτικά της Σαγκάης, το βράδυ της Κυριακής. Στη συνέχεια εξασθένησε σε τροπική καταιγίδα, όμως τα υπολείμματά του συνέχισαν να προκαλούν ισχυρές βροχοπτώσεις.

Για το MSC Silvana VIII, η άφιξη νέου κύματος κακοκαιρίας αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη πρόκληση της επιχείρησης διάσωσης: τα συνεργεία πρέπει να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα ένα τεράστιο πλοίο που έχει σχεδόν βυθιστεί, τον κίνδυνο διαρροής καυσίμων και τις επικίνδυνες συνθήκες στη θάλασσα.

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