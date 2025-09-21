Κίνα: Η δημοσιογράφος που αποκάλυψε την έξαρση του Covid καταδικάστηκε ξανά σε φυλάκιση - iefimerida.gr

Η Κινέζα δημοσιογράφος που αποκάλυψε την έξαρση του κορωνοϊού, καταδικάστηκε για δεύτερη φορά σε φυλάκιση.

Η Zανγκ Ζαν, που είχε ήδη καταδικαστεί σε 4ετη φυλάκιση, δέχτηκε άλλα τέσσερα χρόνια ποινής, επειδή είχε δημοσιεύσει μαρτυρίες και βίντεο από την Ουχάν όταν είχε αρχίσει να εξαπλώνεται ο ιός.

Την αποκάλυψη της δεύτερης καταδίκης της, έκανε γνωστή ο οργανισμός Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF).

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει ακόμη σχολιάσει το γεγονός.

«Θα έπρεπε να τιμάται παγκοσμίως ως ηρωίδα της πληροφόρησης και όχι να βρίσκεται παγιδευμένη σε απάνθρωπες συνθήκες κράτησης», δήλωσε η υπεύθυνη εκστρατειών RSF για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, Αλεξάντρα Μπιελακόφσκα.

«Το μαρτύριο και η δίωξή της πρέπει να τελειώσουν. Είναι πιο επείγον από ποτέ η διεθνής διπλωματική κοινότητα να πιέσει το Πεκίνο για την άμεση απελευθέρωσή της».

Η Τζανγκ συνελήφθη αρχικά μετά από μήνες δημοσιεύσεων που έδειχναν γεμάτα νοσοκομεία και άδειους δρόμους, αποτυπώνοντας μια εικόνα πολύ πιο ζοφερή από την επίσημη κυβερνητική αφήγηση.

Ένα μήνα μετά τη σύλληψή της είχε ξεκινήσει απεργία πείνας, με αποτέλεσμα η αστυνομία να της δέσει τα χέρια και να την τρέφει αναγκαστικά με σωλήνα.

Η Τζανγκ αποφυλακίστηκε τον Μάιο του 2024, αλλά συνελήφθη εκ νέου τρεις μήνες αργότερα και τελικά προφυλακίστηκε στο κέντρο κράτησης Πουντόνγκ της Σανγκάης, σύμφωνα με την RSF.

«Είναι η δεύτερη φορά που η Τζανγκ Ζαν αντιμετωπίζει δίκη με αβάσιμες κατηγορίες, που δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά μια κραυγαλέα πράξη δίωξης για τη δημοσιογραφική της δουλειά», δήλωσε η Μπε Λι Γι, διευθύντρια Ασίας-Ειρηνικού της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων.