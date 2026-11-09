Η Κίνα κατασκευάζει έναν γερανό ικανό να ανυψώσει 14.000 τόνους -Πώς θα συνεργάζονται οι δύο μονάδες του - iefimerida.gr

Ένα ακόμη εντυπωσιακό μηχανολογικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κίνα, όπου αναπτύσσεται ένας γιγαντιαίος γερανός με δυνατότητα ανύψωσης φορτίων έως και 14.000 τόνων.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι αποτελείται από δύο ανεξάρτητες μονάδες, οι οποίες θα μπορούν να λειτουργούν είτε ξεχωριστά είτε συνδυαστικά.

Εδώ και δεκαετίες, η Κίνα έχει αποδείξει τις δυνατότητές της στον τομέα της μηχανικής, υλοποιώντας κατασκευαστικά έργα πρωτοφανούς κλίμακας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το Φράγμα των Τριών Φαραγγιών, η γέφυρα μήκους 55 χιλιομέτρων που συνδέει το Χονγκ Κονγκ, το Ζουχάι και το Μακάο, μέσω ενός σύνθετου δικτύου γεφυρών, σηράγγων και οδικών συνδέσεων, καθώς και η Γέφυρα Χουατζιάνγκ, το κατάστρωμα της οποίας βρίσκεται σε ύψος 625 μέτρων πάνω από έναν ποταμό.

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Παρότι πρόκειται για διαφορετικά έργα, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: πίσω από το τεράστιο μέγεθός τους βρίσκονται σύνθετες τεχνικές προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν καινοτόμες λύσεις. Ωστόσο, ενώ η προσοχή επικεντρώνεται συνήθως στο τελικό αποτέλεσμα, εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα μηχανήματα που καθιστούν δυνατή την κατασκευή τέτοιων υποδομών.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη στην πόλη Xuzhou, στην επαρχία Jiangsu της Κίνας. Εκεί, η XCMG, σε συνεργασία με τη Sinopec Heavy Lifting & Transportation, αναπτύσσει έναν γιγαντιαίο δακτυλιοειδή γερανό, σχεδιασμένο να ανυψώνει φορτία έως και 14.000 τόνων όταν βρίσκεται στην πλήρη διαμόρφωσή του.

Στις 28 Αυγούστου 2026, η κατασκευάστρια εταιρεία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης της πρώτης από τις δύο κύριες μονάδες που θα αποτελούν το σύστημα.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του έργου, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι ο γερανός είναι ήδη πλήρως λειτουργικός. Άλλωστε, το βασικό χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης κατασκευής είναι ότι, για να επιτευχθεί η μέγιστη ανυψωτική ικανότητα των 14.000 τόνων, απαιτείται η συνεργασία και των δύο μονάδων.

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Δύο ανεξάρτητοι γερανοί με δυνατότητα συνδυασμένης λειτουργίας

Σύμφωνα με το εξειδικευμένο μέσο Crane & Transport Briefing, καθεμία από τις δύο μονάδες έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να ανυψώνει φορτία έως και 7.000 τόνων.

Οι δύο γερανοί θα μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά και να συνδυάζονται για την εκτέλεση ακόμη πιο απαιτητικών εργασιών.

Η συγκεκριμένη σχεδίαση προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς επιτρέπει την προσαρμογή του εξοπλισμού στις ανάγκες κάθε κατασκευαστικού έργου, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η αξιοποίηση της συνολικής ανυψωτικής ικανότητας του συστήματος.

Πρέπει, πάντως, να διευκρινιστεί ότι οι 14.000 τόνοι αποτελούν τη μέγιστη ονομαστική ανυψωτική ικανότητα του συνδυασμένου συστήματος και όχι ένα φορτίο που έχει ήδη ανυψωθεί σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Φωτογραφία: XCMG

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Πώς λειτουργεί ο γιγαντιαίος δακτυλιοειδής γερανός

Για να γίνει κατανοητό τι διαφοροποιεί το συγκεκριμένο μηχάνημα από έναν συμβατικό γερανό, ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος κατασκευής και λειτουργίας της βάσης του.

Οι δακτυλιοειδείς γερανοί χρησιμοποιούν ειδικά συστήματα κυλίνδρων, τα οποία κατανέμουν τα τεράστια φορτία και επιτρέπουν στην ανυψωτική κατασκευή να περιστρέφεται. Παράλληλα, αξιοποιούν μεγάλα αντίβαρα, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση της ευστάθειας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Αντίστοιχες τεχνολογικές λύσεις εφαρμόζονται και σε άλλα μηχανήματα μεγάλης ανυψωτικής ικανότητας, όπως ο SK6000 της Mammoet, με τη διαμόρφωση κάθε συστήματος να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.

Ωστόσο, η ανύψωση ενός εξαιρετικά μεγάλου φορτίου δεν αποτελεί τη μοναδική πρόκληση. Εξίσου σημαντική είναι η δυνατότητα μεταφοράς και τοποθέτησής του σε συγκεκριμένη απόσταση από τον άξονα περιστροφής του γερανού.

Όσο αυξάνεται αυτή η απόσταση, τόσο μεγαλύτερες γίνονται οι καταπονήσεις που δέχεται η κατασκευή.

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Η XCMG αναφέρει ότι το νέο σύστημα θα διαθέτει μέγιστη ροπή ανύψωσης 700.000 τονομέτρων, μέγεθος που συνδέεται άμεσα με το βάρος του φορτίου και την απόστασή του από τον άξονα περιστροφής.

Παρόλα αυτά, όπως επισημαίνει το εξειδικευμένο μέσο Vertikal, δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί πλήρεις πίνακες ανυψωτικής ικανότητας, ώστε να είναι γνωστό με ακρίβεια ποιο βάρος θα μπορεί να σηκώνει ο γερανός σε κάθε απόσταση.

Ο ρόλος του στην κατασκευή πυρηνικών σταθμών

Μία από τις εφαρμογές για τις οποίες σχεδιάζεται το νέο σύστημα αφορά την κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

Σε τέτοιου είδους έργα, πολλά από τα μεγάλα εξαρτήματα μεταφέρονται στο εργοτάξιο μερικώς συναρμολογημένα και στη συνέχεια πρέπει να τοποθετηθούν με μεγάλη ακρίβεια στις προβλεπόμενες θέσεις τους.

Όσο μεγαλύτερες είναι αυτές οι μονάδες, τόσο πιο απαιτητική γίνεται η διαδικασία εγκατάστασης, ιδιαίτερα όταν οι εργασίες πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε γειτονικές κατασκευές.

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Η λύση που προτείνει η XCMG προβλέπει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης δύο πυρηνικών νησίδων, δηλαδή των εγκαταστάσεων που σχετίζονται με δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες, από μία μόνο θέση και με την ίδια διαμόρφωση βραχίονα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συγκεκριμένη δυνατότητα θα μπορούσε να περιορίσει την ανάγκη μετακίνησης και αναδιαμόρφωσης του εξοπλισμού, διευκολύνοντας την εκτέλεση των εργασιών.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο γερανός προορίζεται να ανυψώνει δύο ολόκληρους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Στόχος είναι να διευκολύνει τη συναρμολόγηση και την εγκατάσταση των επιμέρους τμημάτων των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Οι τεχνικές προκλήσεις πίσω από την κατασκευή

Η ανάπτυξη ενός γερανού τέτοιου μεγέθους δεν περιορίζεται στην κατασκευή εξαιρετικά μεγάλων μεταλλικών εξαρτημάτων.

Απαιτεί επίσης εξειδικευμένα μηχανικά συστήματα και υλικά υψηλής αντοχής, ικανά να ανταποκριθούν στις τεράστιες καταπονήσεις που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία του.

Η κινεζική εταιρεία NGC, ένας από τους προμηθευτές του έργου, έχει αναπτύξει ειδικά κιβώτια ταχυτήτων για τους μηχανισμούς ανύψωσης και κίνησης.

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Πρόκειται για σύνθετα συστήματα γραναζιών, τα οποία επιτρέπουν τον έλεγχο της ταχύτητας περιστροφής και της ροπής που μεταδίδεται από τους κινητήρες.

Παράλληλα, η Xingcheng Special Steel, που ανήκει στον όμιλο CITIC, έχει προμηθεύσει χάλυβες υψηλής αντοχής για την κατασκευή εξαρτημάτων που υπόκεινται σε ιδιαίτερα μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις.

Επομένως, η πρόκληση δεν αφορά μόνο το μέγεθος του γερανού, αλλά και την ικανότητα όλων των επιμέρους συστημάτων του να αντέχουν τα προβλεπόμενα φορτία και να λειτουργούν με ακρίβεια και ελεγχόμενο τρόπο κατά τη διάρκεια των ανυψωτικών εργασιών.

Πώς συγκρίνεται με τους μεγαλύτερους γερανούς στον κόσμο

Για να γίνει αντιληπτή η κλίμακα του κινεζικού εγχειρήματος, αξίζει να συγκριθεί με ορισμένους από τους μεγαλύτερους χερσαίους δακτυλιοειδείς γερανούς που έχουν ήδη κατασκευαστεί.

Ο SK6000 της ολλανδικής Mammoet διαθέτει μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 6.000 τόνων, ενώ ο SGC-250 της Sarens, γνωστός και ως «Big Carl», μπορεί να ανυψώσει φορτία έως και 5.000 τόνων.

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Αντίθετα, το νέο σύστημα της XCMG σχεδιάζεται ώστε να φτάνει τους 14.000 τόνους, ξεπερνώντας σημαντικά τις ονομαστικές δυνατότητες των συγκεκριμένων μηχανημάτων.

Η σύγκριση αναδεικνύει το μέγεθος του έργου, ωστόσο υπάρχει μια σημαντική παράμετρος: οι παραπάνω αριθμοί αντιπροσωπεύουν τις μέγιστες ονομαστικές ανυψωτικές ικανότητες.

Στην πράξη, το βάρος που μπορεί να ανυψώσει ένας γερανός εξαρτάται από τη διαμόρφωσή του, την απόσταση του φορτίου από τον άξονα περιστροφής και τις συνθήκες κάθε επιμέρους εργασίας.

Ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2015

Η ανάπτυξη του νέου γερανού ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν από την παρουσίαση της πρώτης μονάδας του στην πόλη Xuzhou.

Σύμφωνα με την XCMG, οι κοινές προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης άρχισαν το 2015, ενώ οι πρώτες λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν δημόσια το 2024.

Στη συνέχεια, στις 10 Οκτωβρίου 2025, υπογράφηκε η σχετική σύμβαση με τη Sinopec.

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Η ολοκλήρωση της συναρμολόγησης της πρώτης κύριας μονάδας, που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο του 2026, αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην πορεία υλοποίησης του έργου.

Ωστόσο, απομένει να διαπιστωθεί στην πράξη πώς θα αποδώσει το πλήρες σύστημα, όταν οι δύο μονάδες συνδεθούν και λειτουργήσουν συνδυαστικά.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα αναδεικνύει μια λιγότερο προβεβλημένη πλευρά των μεγάλων κατασκευαστικών έργων. Πίσω από τις εντυπωσιακές γέφυρες, τα φράγματα και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις βρίσκονται εξίσου σύνθετες μηχανολογικές κατασκευές, οι οποίες απαιτούν πολυετή έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμές προτού μπορέσουν να αξιοποιηθούν πλήρως.