Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για συνάντηση με Βαρθολομαίο: «Είναι μεγάλη τιμή -Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του» - iefimerida.gr

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υποδέχτηκε πριν λίγες ημέρες τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ουάσινγκτον.

Η ίδια τόνισε τη διεθνή πνευματική του ακτινοβολία και τη σημασία της συνεργασίας για την προώθηση της πίστης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της φιλίας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έγινε δεκτός στην Ουάσινγκτον, όπου η παρουσία του χαρακτηρίστηκε «βαθιά τιμή» από την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα.

Η κ. Γκίλφοϊλ με ανάρτησή της σημείωσε ότι «η πνευματική του καθοδήγηση εμπνέει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο» και πρόσθεσε ότι η επίσκεψη του Πατριάρχη στις ΗΠΑ «επιβεβαιώνει τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ ΗΠΑ, Ελλάδας και της παγκόσμιας Ορθόδοξης Χριστιανικής κοινότητας».

Η ίδια εξέφρασε την πρόθεσή της να συνεργαστεί στενά με τον Πατριάρχη, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι «να προωθήσουμε την πίστη, τη θρησκευτική ελευθερία και τη φιλία για τις επόμενες γενιές».

Η επίσκεψη του Πατριάρχη στην Ουάσινγκτον εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επαφών που αναδεικνύουν τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως πνευματικού σημείου αναφοράς για την Ορθοδοξία διεθνώς, αλλά και τη σημασία της θρησκευτικής διπλωματίας στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα.

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ:

Ετοιμάζει βαλίτσες για Αθήνα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών επικύρωσε τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με την υπογραφή του διορισμού της και την επικείμενη ορκωμοσία της να σηματοδοτούν την έναρξη της αποστολής της στην Αθήνα.

Η κ. Γκίλφοϊλ αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα στα μέσα Οκτωβρίου, αναλαμβάνοντας επίσημα τα καθήκοντά της.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μετά από μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση στη Γερουσία, με τη νέα διαδικασία έγκρισης κυβερνητικών διορισμών να απαιτεί πλέον μόνο απλή πλειοψηφία για να προχωρήσει, αντί της προηγούμενης απαιτούμενης πλειοψηφίας των 60 ψήφων.

Η αλλαγή αυτή, η οποία επήλθε μετά την απόφαση των Ρεπουμπλικανών, επιτάχυνε τη διαδικασία και επιτρέπει την ταχύτερη επικύρωση των διορισμών, αν και δεν έλειψαν οι καθυστερήσεις.