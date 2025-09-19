Ετοιμάζεται για Ελλάδα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Επικυρώθηκε από τη Γερουσία ο διορισμός της ως νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα - iefimerida.gr

Επικυρώθηκε από τη Γερουσία ο διορισμός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Η Γερουσία προχώρησε στην επικύρωση δεκάδων διορισμών της κυβέρνησης Τραμπ, ανάμεσά τους και της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Συγκεκριμένα, επιβεβαίωσε 48 από τους υποψήφιους του προέδρου Τραμπ σε μία μόνο ψηφοφορία 51-47, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι άλλαξαν τους κανόνες για να περιορίσουν τη συζήτηση και να επιταχύνουν τη διαδικασία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάμεσα στους υποψήφιους περιλαμβάνονται πρέσβεις όπως η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα και της Κάλιστα Γκίνγκριτς, συζύγου του πρώην προεδρεύοντα της Βουλής Νιούτ Γκίνγκριτς, ως πρέσβειρα στην Ελβετία.

Επίσης δόθηκε το ¨ΟΚ" σε σημαντικές θέσεις, όπως αυτή του πρώην βουλευτή Μπράντον Γουίλιαμς από τη Νέα Υόρκη ως υφυπουργό πυρηνικής ασφάλειας.

Η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα αναμένεται σε περίπου έξι εβδομάδες και αφού προηγουμένως έχει γίνει η ορκωμοσία της στο οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου.



Η Γκίλφοϊλ είναι πρώην εισαγγελέας της Καλιφόρνια και τηλεοπτική προσωπικότητα ειδήσεων. Είχε ηγηθεί στη συγκέντρωση χρημάτων για την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2020 και υπήρξε αρραβωνιασμένη με τον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.



Να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ την είχε προτείνει για την θέση αυτή από τον Δεκέμβριο του 2024, περίπου έναν μήνα μετά την επανεκλογή του στην Προεδρία των ΗΠΑ.