Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει έτοιμος για διάλογο με τις ΗΠΑ εφόσον εγκαταλείψουν την αξίωση για αποπυρηνικοποίηση - iefimerida.gr

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν, εξέφρασε την προθυμία του για επανάληψη του διαλόγου με τις ΗΠΑ εφόσον η Ουάσινγκτον σταματήσει να αξιώνει από την Πιονγκγιάνγκ να εγκαταλείψει το πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, όπως μεταδίδει σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

«Εάν οι ΗΠΑ εγκαταλείψουν την παραληρηματική εμμονή τους περί αποπυρηνικοποίησης και, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, εκφράσουν πραγματική επιθυμία για ειρηνική συνύπαρξη μαζί μας, τότε δεν υπάρχει λόγος να μην μπορούμε να καθίσουμε ενώπιος ενωπίω» με την ηγεσία τους, δήλωσε ο Κιμ, σύμφωνα με το KCNA.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Προσωπικά, έχω όμορφες αναμνήσεις από τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ», συμπλήρωσε ο βορειοκορεάτης ηγέτης.

Η Βόρεια Κορέα διεξήγαγε έξι πυρηνικές δοκιμές μεταξύ 2006 και 2017, ενώ έκτοτε συνεχίζει να αναπτύσσει το οπλοστάσιό της παρά τις διεθνείς κυρώσεις. Η Πιονγκγιάνγκ υπεραμύνεται της ανάπτυξης του πυρηνικού της προγράμματος για στρατιωτικούς σκοπούς, επικαλούμενη τις απειλές που ισχυρίζεται ότι αντιμετωπίζει από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κορέας. Τον Ιανουάριο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε διαμηνύσει πως το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας θα συνεχιστεί «επ’ αόριστον».

Από την πλευρά του, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πρωτόγνωρες επαφές με τον Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, έχει εκφράσει βούληση να επαναλάβει τις συναντήσεις του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας – «έναν έξυπνο άνθρωπο», όπως έχει πει.

Οι δυο ηγέτες συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε μια ιστορική σύνοδο κορυφής τον Ιούνιο του 2018 στη Σιγκαπούρη, ακολούθως στο Ανόι του Βιετνάμ τον Φεβρουάριο του 2019 και για τελευταία φορά στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ Νότιας και Βόρειας Κορέας τον Ιούνιο του 2019.