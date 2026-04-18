Κίεβο: Δράστης άνοιξε πυρ και κράτησε ομήρους σε σούπερ μάρκετ -Τουλάχιστον 2 νεκροί, τον εξουδετέρωσαν οι αστυνομικοί, βίντεο σοκ - iefimerida.gr

Άνδρας άνοιξε πυρ αδιακρίτως στο Κίεβο και έχει σκοτώσει τουλάχιστον 2 πολίτες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης έχει κλειστεί σε σούπερ μάρκετ και κρατάει ομήρους.
Διεθνή πρακτορεία αναφέρουν ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί και μέσα στο σούπερ μάρκετ.
Δείτε τα σοκαριστικά βίντεο (προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες):
Ο δράστης εξουδετερώθηκε από την αστυνομία κατά την διάρκεια της ομηρείας. Προς το παρόν, ο δήμαρχος του Κίεβου, Βιτάκι Κλίτσκο, έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο δύο πολιτών.
