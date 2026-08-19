Τραγωδία στην Κένυα: Συνετρίβη ελικόπτερο που μετέφερε έξι τουρίστες και τον πιλότο -Όλοι νεκροί - iefimerida.gr

Τραγωδία σημειώθηκε στην κεντρική Κένυα καθώς ένα ελικόπτερο το οποίο μετέφερε τουρίστες κατέπεσε με αποτέλεσμα όλοι οι επιβάτες να χάσουν τη ζωή τους.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ερυθρός Σταυρός της Κένυας ανακοίνωσε πως συμμετέχει σε επιχειρήσεις διάσωσης στην κομητεία Σαμπούρου μετά τη συντριβή ελικοπτέρου.

Αεροπορική πηγή επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως δεν υπάρχουν επιζώντες από τη συντριβή του ελικοπτέρου.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Κένυας (KCAA) επιβεβαίωσε και επισήμως το συμβάν του αεροπορικού δυστυχήματος.

Ως ακριβές σημείο του δυστυχήματος προσδιορίστηκε η ορεινή περιοχή κοντά στο όρος Ολολόκουε, στην κομητεία Σαμπούρου.

﻿Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η εταιρεία πολυτελών ταξιδιών &Beyond επιβεβαίωσε το περιστατικό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ελικόπτερο επέβαιναν έξι τουρίστες και ο πιλότος. Μάλιστα, η εταιρεία σημείωσε ότι η διερεύνηση του δυστυχήματος έχει αναληφθεί από τις τοπικές αρχές.

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Νωρίτερα, εκπρόσωπος της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της Κένυας είχε δηλώσει ότι το ελικόπτερο είχε προορισμό τον ποταμό Εουάσο Νιγίρο, που διασχίζει το Εθνικό Πάρκο Σαμπούρου.

Κανένας επιβάτες δεν ανασύρθηκε ζωντανός

Το τοπικό παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι συμμετέχει στις επιχειρήσεις διάσωσης στην κομητεία Σαμπούρου, έπειτα από ένα «αεροπορικό περιστατικό», προσθέτοντας ότι οι ομάδες διάσωσης «καταβάλλουν προσπάθειες για να φτάσουν στο σημείο της συντριβής».

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Πηγή από τον τομέα της αεροπορίας επισήμανε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κανένας από τους επιβαίνοντες δεν κατάφερε να επιζήσει.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Κένυας (KCAA) επιβεβαίωσε το συμβάν, αναφέροντας ότι η συντριβή έλαβε χώρα στις 9:13 π.μ. κοντά στην περιοχή του όρους Ολολόκουε.