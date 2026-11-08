«Κενό» 7 δισ. ευρώ στη στρατιωτική βοήθεια του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία - iefimerida.gr

Σημαντικό χρηματοδοτικό έλλειμμα, ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ, αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ όσον αφορά τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία για το 2026, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την επίτευξη του ετήσιου στόχου, σε μια περίοδο κατά την οποία το Κίεβο ζητά επειγόντως ενίσχυση της αντιαεροπορικής του άμυνας.

Τον περασμένο Ιούλιο, οι 32 χώρες-μέλη της Συμμαχίας συμφώνησαν να διαθέσουν 70 δισ. ευρώ για τη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας το 2026, καθώς και αντίστοιχο ποσό το 2027. Ωστόσο, σύμφωνα με τρεις διπλωματικές πηγές του ΝΑΤΟ, το χρηματοδοτικό κενό ανέρχεται πλέον σε περίπου 7 δισ. ευρώ, ενώ απομένουν λιγότεροι από δύο μήνες μέχρι το τέλος του έτους.

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Παρότι δεν έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής προέλευση του ελλείμματος, εκτιμάται ότι ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα της Ουκρανίας να προμηθευτεί κρίσιμο στρατιωτικό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση των ρωσικών πυραύλων και drones κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει τη συνάντηση των συμμάχων στις 17 Νοεμβρίου, κατά την οποία οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα εξετάσουν τρόπους αύξησης της χρηματοδότησης και επιτάχυνσης των παραδόσεων οπλικών συστημάτων. Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ διαβεβαίωσε ότι οι σύμμαχοι συνεχίζουν να παρέχουν ουσιαστική στρατιωτική υποστήριξη στο Κίεβο.

Η Ευρώπη σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος της στήριξης

Η χρηματοδοτική δυσκολία συνδέεται και με τη σημαντική υποχώρηση της αμερικανικής βοήθειας μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, γεγονός που έχει μεταφέρει το μεγαλύτερο βάρος στις ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, αρκετές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές πιέσεις, ενώ παραδοσιακοί μεγάλοι χρηματοδότες, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και οι σκανδιναβικές χώρες, ζητούν μεγαλύτερη συμμετοχή από τους υπόλοιπους συμμάχους.

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Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται το πρόγραμμα PURL, μέσω του οποίου ευρωπαϊκές χώρες χρηματοδοτούν την αγορά αμερικανικών οπλικών συστημάτων για την Ουκρανία, όπως αναχαιτιστικά βλήματα Patriot. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στο συνολικό έλλειμμα περιλαμβάνονται και 1,9 δισ. δολάρια για παραδόσεις που δεν έχουν ακόμη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Επιπλέον, αμφίβολη θεωρείται η επίτευξη του στόχου για συγκέντρωση 15 δισ. δολαρίων μέσω του PURL έως το τέλος του έτους. Μέχρι σήμερα, 29 χώρες έχουν συνεισφέρει στο πρόγραμμα, το οποίο από την έναρξή του το 2025 έχει συγκεντρώσει περίπου 9 δισ. δολάρια.