Κάτι συμβαίνει στη Μ. Ανατολή: Επιθέσεις στο Ορμούζ, η Τεχεράνη λέει ότι χτύπησε αμερικανική βάση

Η εκτίμηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει έως 2.500 βαλλιστικούς πυραύλους, παρά τα πλήγματα που έχει δεχθεί, επαναφέρει την ανησυχία στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο συγκεκριμένος αριθμός αποτελεί «εκτίμηση χαμηλού βαθμού αξιοπιστίας», εξαιτίας της δυσκολίας εντοπισμού και καταγραφής των ιρανικών πυρομαχικών.

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Ωστόσο, οι ίδιες πηγές θεωρούν σαφές ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει χιλιάδες πυραύλους. Αντίστοιχη εκτίμηση διατυπώνουν και Ισραηλινοί αξιωματούχοι, οι οποίοι υπολογίζουν ότι το οπλοστάσιο της Τεχεράνης ξεπερνά τους 1.500 βαλλιστικούς πυραύλους.

Ανασυγκροτεί το πυραυλικό της οπλοστάσιο η Τεχεράνη

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, το μέγεθος του ιρανικού πυραυλικού οπλοστασίου επηρεάζει τις αποφάσεις της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επίθεσης. Παρά τις σημαντικές ζημιές που υπέστησαν τα αποθέματα πυραύλων και οι εγκαταστάσεις παραγωγής κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, το Ισραήλ εκτιμά ότι η Τεχεράνη προετοιμάζεται για μια νέα αναμέτρηση.

«Ανασυγκροτούνται, επανεξοπλίζονται», δήλωσε χαρακτηριστικά Ισραηλινός αξιωματούχος στη Wall Street Journal.

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Την προηγούμενη εβδομάδα, το Ιράν παρουσίασε μια νέα υπόγεια «πυραυλική πόλη». Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών που επικαλέστηκε ανώνυμος δυτικός αξιωματούχος στο Bloomberg, η χώρα ενδέχεται να διαθέτει τουλάχιστον 1.700 βαλλιστικούς πυραύλους και να παράγει έως και 50 επιπλέον κάθε μήνα, περίπου τους μισούς σε σχέση με τον ρυθμό παραγωγής πριν από τον πόλεμο.

Ο Τραμπ φέρεται να έχει ενημερώσει στενούς συνεργάτες του ότι ενδέχεται να αναβάλει μια νέα επίθεση κατά του Ιράν, εφόσον δεν υπάρξουν νέες προκλήσεις από την Τεχεράνη ή τους υποστηριζόμενους από αυτήν Χούθι στην Υεμένη. Αντίθετα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου φέρεται να εξακολουθεί να επιδιώκει αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα.

Εκρήξεις στο Μπαχρέιν και επίθεση σε αμερικανική βάση

Την ίδια ώρα, εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στο Μπαχρέιν, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών συστημάτων αεράμυνας στη βάση ελικοπτέρων Αλ Ριφάα, ως αντίποινα για τις «εχθρικές ενέργειες των ΗΠΑ». Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από την Ουάσιγκτον ή τις αρχές του Μπαχρέιν.

Σειρήνες ήχησαν και οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο. Οι πρώτες εκρήξεις καταγράφηκαν περίπου στις 04:00 τοπική ώρα, ενώ ακολούθησε δεύτερη σειρά γύρω στις 06:30. Ο στρατός του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε αρκετές ιρανικές επιθέσεις πριν φτάσουν στους στόχους τους.

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Το Μπαχρέιν, όπου εδρεύει ο Πέμπτος Στόλος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, έχει δεχθεί χιλιάδες επιθέσεις με drones και πυραύλους από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, μεταδίδουν οι Times of Israel.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας τόνισε ότι απορρίπτει «τη μετατροπή του εδάφους του σε πεδίο διευθέτησης διαφορών», θεωρώντας το Ιράν πλήρως υπεύθυνο για τις επιθέσεις και τις συνέπειές τους.

Στο στόχαστρο και τα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, κλιμακώνεται η ένταση στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Οι επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων εντάθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, με τουλάχιστον δέκα πλοία να πλήττονται το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, έπειτα από 37 επιθέσεις τον Οκτώβριο, τον υψηλότερο μηνιαίο αριθμό από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με στοιχεία του Washington Institute for Near East Policy.

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Η Τεχεράνη έχει επιβάλει περιορισμούς στη διέλευση πλοίων και έχει επιτεθεί σε όσα, όπως υποστηρίζει, παραβίασαν τους κανόνες της, επιχειρώντας να ασκήσει πίεση στις ΗΠΑ μέσω του ελέγχου αυτής της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.