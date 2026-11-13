Καθηλώθηκαν όλα τα αεροσκάφη στις ΗΠΑ λόγω «έκτακτων περιστάσεων» -Για προβλήματα στις επικοινωνίες κάνει λόγο ο υπουργός Μεταφορών

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ, με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) να προχωρά σε αναστολή όλων των πτήσεων σε εθνικό επίπεδο εξαιτίας «έκτακτων περιστάσεων και για λόγους ασφαλείας».

Σύμφωνα με ειδοποίηση της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, η οποία αναρτήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, «όλα τα αεροσκάφη που πρόκειται να αναχωρήσουν πρέπει να παραμείνουν καθηλωμένα στο έδαφος μέχρι νεωτέρας».

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«Οι εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση», διευκρινίζεται στην ίδια ειδοποίηση.

«Εξαιτίας έκτακτων περιστάσεων και για λόγους ασφαλείας: Προσοχή, προς όλους τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών. Με εντολή του Κέντρου Διοίκησης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αναστέλλονται οι απογειώσεις σε όλα τα αεροδρόμια. Όλα τα αεροσκάφη που πρόκειται να αναχωρήσουν πρέπει να παραμείνουν καθηλωμένα στο έδαφος μέχρι νεωτέρας. Οι εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση», ανέφερε η σχετική ειδοποίηση.



Για προβλήματα στις επικοινωνίες κάνει λόγο ο υπουργός Μεταφορών

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, δήλωσε ότι η καθήλωση των πτήσεων προκλήθηκε από πρόβλημα στις επικοινωνίες που επηρέασε όλα τα Κέντρα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας.

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«Οι τεχνικοί της FAA διερευνούν το ζήτημα», ανέφερε στην ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι η υπηρεσία θα παρέχει ενημερώσεις μόλις υπάρξουν νεότερα στοιχεία.

Οι πτήσεις που βρίσκονται ήδη στον αέρα αναμένεται να προσγειωθούν κανονικά. Οι διεθνείς πτήσεις που κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ εξετάζονται και διαχειρίζονται κατά περίπτωση. Δεν έχει ανακοινωθεί δημόσια ώρα επαναφοράς της κανονικής λειτουργίας, αν και η πρόβλεψη αυτήν τη στιγμή είναι για τις 6.30 του Σαββάτου (ώρα Ελλάδος).

Αυτή είναι η δεύτερη αναστολή αναχωρήσεων πτήσεων στις ΗΠΑ, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

