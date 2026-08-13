Καθηγητής λυκείου στις ΗΠΑ ξέσπασε σε κλάματα μέσα στην τάξη -«Είναι 17 και 18 ετών και δεν μπορούν να γράψουν ούτε τέσσερις λέξεις» - iefimerida.gr

Σε κλάματα ξέσπασε ένας καθηγητής Λυκείου στο Τέξας των ΗΠΑ, όταν διαπίστωσε ότι οι μαθητές της τελευταίας τάξης αδυνατούσαν να ολοκληρώσουν μια απλή άσκηση γραφής.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο καθηγητής Ντάριους Γουίλιαμς στο Χιούστον κατέρρευσε συναισθηματικά, όταν τελειόφοιτοι μαθητές του, ηλικίας 17 και 18 ετών, αδυνατούσαν να συμπληρώσουν μια πρόταση με μόλις τέσσερις λέξεις, παρά την εκτενή βοήθεια που τους παρείχε.

Ο εκπαιδευτικός διευκρίνισε πως οι μαθητές, αν και μπορούν να εκφράζονται προφορικά, αδυνατούν να μεταφέρουν τις σκέψεις τους στον γραπτό λόγο, οδηγώντας τον σε απόγνωση για την ανικανότητά τους να γράψουν και να διαβάσουν.

Η συναισθηματική του αντίδραση προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media. Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Γουίλιαμς υπερασπίστηκε τα ακαδημαϊκά του προσόντα και προκάλεσε τους επικριτές του να αναλάβουν οι ίδιοι τον ρόλο του δασκάλου.

Το περιστατικό εντάσσεται σε μια ευρύτερη κρίση στις ΗΠΑ, καθώς στοιχεία από τη Νέα Υόρκη δείχνουν υψηλά ποσοστά αποτυχίας μαθητών Δημοτικού στις γλωσσικές εξετάσεις, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για τα εκπαιδευτικά κενά.

Ο Ντάριους Γουίλιαμς, εκπαιδευτικός στο Wheatley High School του Χιούστον, περιέγραψε σε βίντεο που ανάρτησε στα social media τη στιγμή που συνειδητοποίησε το μέγεθος των δυσκολιών των μαθητών του.

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«Μόλις τελείωσα ένα τρίωρο μάθημα και κυριολεκτικά κατέρρευσα στη μέση της τάξης» είπε ο καθηγητής, εμφανώς συγκινημένος, κατά τη διάρκεια του διαλείμματός του.

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις τη δεύτερη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς.

«Είναι 17 και 18 ετών και δεν μπορούσαν να συμπληρώσουν τέσσερις λέξεις»

Ο Γουίλιαμς ανέφερε ότι έδωσε στους μαθητές του, οι οποίοι βρίσκονται στην τελευταία τάξη του Λυκείου, δύο παραγράφους για να διαβάσουν και στη συνέχεια τους ζήτησε να ολοκληρώσουν μια πρόταση.

Μάλιστα, όπως εξήγησε, είχε ουσιαστικά συμπληρώσει ο ίδιος το μεγαλύτερο μέρος της πρότασης, αφήνοντας στους μαθητές να προσθέσουν μόλις τέσσερις λέξεις.

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«Βασικά, ολοκλήρωσα την πρόταση για εκείνους», είπε ο καθηγητής.

«Αυτά είναι παιδιά 17 και 18 ετών και δεν μπορούσαν να συμπληρώσουν τέσσερις λέξεις. Τέσσερις λέξεις!», ανέφερε με εμφανή απογοήτευση.

Ο καθηγητής υποστήριξε ότι είχε εξηγήσει προηγουμένως το σενάριο της άσκησης, είχε κάνει μαζί με τους μαθητές την απαραίτητη επεξεργασία του κειμένου και τους είχε ουσιαστικά δώσει τις απαντήσεις πριν ακόμη τους ζητήσει να ολοκληρώσουν την άσκηση.

«Δεν ξέρω. Απλώς, δεν ξέρω πού βρίσκεται το πρόβλημα» είπε, εμφανώς καταβεβλημένος.

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«Είναι μόλις η δεύτερη ημέρα και έχω μαθητές της τελευταίας τάξης που δεν μπορούν να διαβάσουν και μαθητές που δεν μπορούν να γράψουν. Δεν μπορούν να γράψουν...», είπε με δάκρυα στα μάτια.

Το παράπονο του καθηγητή

﻿Ο Γουίλιαμς επισήμανε ότι οι μαθητές του δεν στερούνται απαραίτητα την ικανότητα να σκέφτονται ή να εκφράζουν προφορικά τις απόψεις τους.

Όπως είπε, μπορούν να μιλούν, να κάνουν συλλογισμούς και να υπερασπίζονται την άποψή τους, αλλά δυσκολεύονται να μεταφέρουν αυτές τις δεξιότητες στον γραπτό λόγο.

Η συναισθηματική αντίδραση του καθηγητή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με ορισμένους να εκφράζουν συμπαράσταση για την κατάσταση που αντιμετώπισε στην τάξη και άλλους να αμφισβητούν τα προσόντα του να σχολιάζει το επίπεδο των μαθητών του.

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Ο ίδιος απάντησε στις επικρίσεις παρουσιάζοντας τις ακαδημαϊκές του σπουδές και τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις του και, απευθυνόμενος σε όσους αμφισβήτησαν το δικαίωμά του να διδάσκει, τους προκάλεσε να κάνουν το ίδιο.

«Για όσους από εσάς μπορεί να έχετε πρόβλημα μαζί μου επειδή διδάσκω νεαρούς ενήλικες, πάρτε τη θέση. Κάντε το εσείς. Πάρτε την πιστοποίηση, μπείτε σε ένα Λύκειο, αποκτήστε μια τάξη, σταθείτε μπροστά σε 22 παιδιά κάθε διδακτική ώρα και δείτε πόσο καλά θα τα καταφέρετε», είπε ο καθηγητής.

Η ευρύτερη κρίση στις επιδόσεις των μαθητών

Η συναισθηματική κατάρρευση του καθηγητή ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία στις ΗΠΑ έχει ανοίξει ξανά έντονη συζήτηση για το επίπεδο των μαθητών στη γλώσσα και την κατανόηση κειμένου.

Στη Νέα Υόρκη, προκαταρκτικά στοιχεία του υπουργείου Παιδείας της πολιτείας έδειξαν ότι σημαντικό ποσοστό μαθητών Δημοτικού απέτυχε στις εξετάσεις English Language Arts κατά το σχολικό έτος 2025-2026.

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Συγκεκριμένα, το 57% των μαθητών της Γ' Δημοτικού, το 52% της Δ' Δημοτικού και το 57% της Ε' Δημοτικού δεν έφτασαν το επίπεδο που χαρακτηρίζεται «επαρκές».

Η εικόνα αυτή έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τις επιπτώσεις των εκπαιδευτικών κενών που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και για το κατά πόσον οι μαθητές προχωρούν στις επόμενες τάξεις χωρίς να έχουν κατακτήσει βασικές δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής.

Για τον καθηγητή Γουίλιαμς, πάντως, το πρόβλημα δεν είναι πλέον ένας αριθμός σε μια εξέταση. Είναι μια πραγματικότητα που, όπως περιγράφει, αντιμετώπισε μέσα στην ίδια του την τάξη, μόλις τη δεύτερη ημέρα της σχολικής χρονιάς.