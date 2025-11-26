Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών για διαφθορά ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα - iefimerida.gr

Δικαστήριο του Περού καταδίκασε τον πρώην πρόεδρο Μαρτίν Βισκάρα σε κάθειρξη 14 ετών.

Ειδικότερα, κρίθηκε ένοχος για δωροδοκία χρόνια, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, προσθέτοντάς τον σε έναν κατάλογο πρώην ηγετών που έχουν φυλακιστεί για διαφθορά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαρτίν Βισκάρα είχε καθαιρεθεί από πρόεδρος λόγω της συγκεκριμένης υπόθεσης, σύμφωνα με την οποία το 2014, όταν ήταν ακόμη κυβερνήτης στην περιφέρεια Μοκέγουα, δωροδοκήθηκε από την βραζιλιάνικη κατασκευαστική εταιρεία Odebrecht, με αντάλλαγμα συμβάσεις για την εκτέλεση δημοσίων έργων.