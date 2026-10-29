Κατέρρευσε Καμινάδα της Νεράιδας στην Καππαδοκία -Δύο νεκροί [βίντεο] - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε σήμερα στην Καππαδοκία της Τουρκίας, καθώς κατέρρευσε μια Καμινάδα της Νεράιδας, ένας από τους γνωστούς γεωλογικούς σχηματισμούς για τους οποίους είναι γνωστή η περιοχή.

Το CNN Turk μιλάει για δύο νεκρούς και έναν τραυματία.

Θραύσματα βράχου που αποκολλήθηκαν από μια Καμινάδα Νεράιδας εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή έπεσαν πάνω σε άτομα που στέκονταν στην είσοδο του Υπαίθριου Μουσείου Γκιόρεμε.

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Κατά την επιτόπια έρευνα, τα συνεργεία διαπίστωσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων, ενώ ένας ακόμη τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Οι εργασίες των σωστικών συνεργείων στην περιοχή συνεχίζονται.

Λόγω της σημερινής εθνικής αργίας στην Τουρκία (29 Οκτωβρίου), στο σημείο υπήρχε πολύ αυξημένος αριθμός τουριστών, όμως από το πρωί οι συνθήκες ήταν κακές, με ανέμους και πολλή βροχή. Όπως αναφέρει το Cnn Turk, λόγω των συνθηκών δεν διεξάγονται από το πρωί οι βόλτες με αερόστατα, μια δραστηριότητα για την οποία είναι ιδιαίτερα διάσημη η περιοχή.

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Τι είναι οι «Καμινάδες της Νεράιδας»

Οι «Καμινάδες της Νεράιδας» είναι γεωμορφολογικές δομές που δημιουργούνται από μαλακά, ιζηματογενή πετρώματα. Συνήθως βρίσκονται σε περιοχές όπως έρημοι, άνυδρες ζώνες και περιοχές με ζεστά, ξηρά κλίματα, και το μέγεθός τους ποικίλλει σημαντικά. Οι καμινάδες νεράιδων μπορούν να έχουν μέγεθος από λίγα μόλις μέτρα έως και ύψος όσο ένα δεκαώροφο κτίριο.

Από τις πιο διάσημες νεραϊδοκαμινάδες είναι αυτές της Καππαδοκίας, στην Τουρκία.

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Οι σχηματισμοί αυτοί δημιουργήθηκαν σε διάστημα εκατομμυρίων ετών, όταν η βροχή και ο άνεμος διέβρωσαν τα στρώματα ηφαιστειακής λάβας που είχαν αποτεθεί στην περιοχή από αρχαίες ηφαιστειακές εκρήξεις.

Οι διάσημες «νεραϊδοκαμινάδες» στο Γκιόρεμε της Καππαδοκίας, Τουρκία (Αρχείου AP Photo / Courtney Bonnell)

Οι διάσημες «νεραϊδοκαμινάδες» στο Γκιόρεμε της Καππαδοκίας, Τουρκία (Αρχείου AP Photo / Courtney Bonnell)

Αυτή την περίοδο γίνονται εκτεταμένα έργα δομικής ενίσχυσης και χημικής σταθεροποίησης σε τουλάχιστον πέντε μεγάλες νεραϊδοκαμινάδες που κινδυνεύουν με κατάρρευση, καθώς η περιοχή δέχεται τεράστια πίεση από τον υπερτουρισμό και τη φυσική διάβρωση.

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Το Γκιόρεμε είναι διεθνώς γνωστό για τους σχηματισμούς αυτούς, καθώς και για τις ιστορικές εκκλησίες και τα μοναστήρια που έχουν λαξευτεί στους βράχους. Η περιοχή περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.