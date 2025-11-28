Σοκάρει η κατάθεση της ερωμένης του πρώην CEO της Google Έρικ Σμιντ: Με ακολούθησε στο ντους και με βίασε - iefimerida.gr

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την κακοποίηση που υπέστη από τον CEO της Google, ή αλλιώς «Καζανόβα» της Σίλικον Βάλεϊ, Έρικ Σμιντ, η ερωμένη του.



Η 31χρονη Μισέλ Ρίτερ, επιχειρηματίας της τεχνολογίας, περιέγραψε σε κατάθεσή της την περασμένη εβδομάδα στο Ανώτερο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες πώς την υπέβαλε ο Σμιντ σε σεξουαλική κακοποίηση, παρενόχληση και ενδοοικογενειακή βία.



Η περιγραφή δύο περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης

Συγκεκριμένα, στην κατάθεσή της, η Ρίτερ ισχυρίζεται πως ο μεγιστάνας της τεχνολογίας τη βίασε σε ένα γιοτ τον Νοέμβριο του 2021.



«Με ακολούθησε στο ντους, με έσπρωξε στον τοίχο και με βίασε» υποστήριξε η Ρίτερ. «Τον ικέτευα να σταματήσει και φώναζα ότι με πονούσε, αλλά αγνόησε τις εκκλήσεις μου. Το επόμενο πρωί, ο Σμιντ προσπάθησε να με πείσει ότι μου άρεσε η επίθεση».



Ο πρώην CEO της Google, Έρικ Σμιντ

Στη συνέχεια, τον Αύγουστο του 2023, στο φεστιβάλ Burning Man στη Νεβάδα, υποστηρίζει ότι ο Έρικ Σμιντ ξεκίνησε μια σεξουαλική πράξη ενώ εκείνη κοιμόταν.

«Του είπα ξεκάθαρα ''όχι'' και προσπάθησα να τον κάνω να σταματήσει, αλλά είχα μάθει ότι η φυσική αντίσταση θα ήταν μάταιη και θα χειροτέρευε τα πράγματα» ανέφερε.



«Ο Σμιντ με φωτογράφιζε κρυφά γυμνή»

Η Ρίτερ κατηγορεί επιπλέον τον πρώην CEO της Google για ανεπιθύμητη ηδονοβλεψία και για πίεση να συμμετάσχει σε σεξουαλικά φετίχ.



«Σε πολλές περιπτώσεις, ο Σμιντ με φωτογράφισε κρυφά χωρίς τη συγκατάθεσή μου ενώ ήμουν γυμνή, όπως όταν έμπαινε στο μπάνιο για να τραβήξει φωτογραφίες ενώ έκανα ντους» σημειώνει.

Οι καταγγελίες για σωματική κακοποίηση περιλαμβάνουν ότι την έσπρωξε επανειλημμένα, αφήνοντάς της μώλωπες και γρατζουνιές, καθώς και ότι την εκφόβισε ουρλιάζοντας λίγα εκατοστά από το πρόσωπό της. Σε ένα περιστατικό στη Νέα Υόρκη, φέρεται να την έσπρωξε πάνω σε ένα γραφείο.

Η Μισέλ Ρίτερ

Η Ρίτερ περιγράφει τον Σμιντ ως «απρόβλεπτο», ισχυριζόμενη πως γδύθηκε και εξέθεσε τα γεννητικά του όργανα στο πλήρωμα του ιδιωτικού του τζετ και μετέφερε κάνναβη στο αεροσκάφος.

Ο εξευτελισμός μπροστά σε συναδέλφους

Κατηγορεί επίσης τον Σμιντ ότι την πίεζε να εμφανίζεται «πολύ σέξι και εντυπωσιακή» σε επαγγελματικές συναντήσεις, την προέτρεπε να χρησιμοποιεί συνταγογραφούμενα διεγερτικά για απώλεια βάρους - μόνο και μόνο για να την κοροϊδέψει αργότερα ότι έμοιαζε «σκελετωμένη».

Μπροστά σε συναδέλφους φέρεται να έκανε υποτιμητικά σχόλια, όπως: «Θα έπρεπε να τη δείτε γυμνή», ζητώντας από άλλους να σχολιάσουν πόσο «σέξι» έδειχνε, και λέγοντας μετά από ένα φραστικό της λάθος: «Τουλάχιστον, είναι όμορφη».

Μπήκε κρυφά στο λογαριασμό της και παρακολουθούσε κάθε της κίνηση

Η Ρίτερ ισχυρίζεται ότι ο Σμιντ εγκατέστησε λογισμικό παρακολούθησης στον υπολογιστή της τον Νοέμβριο του 2021, αποκτώντας πρόσβαση στα μηνύματα, τα email και τα έγγραφά της.

«Σε διάφορες περιπτώσεις, η Ρίτερ χρησιμοποιούσε τον λογαριασμό email ή το Google Workspace της και έβλεπε email και έγγραφα να διαγράφονται ή να αλλάζουν, σαν κάποιος άλλος να έλεγχε τα πλήκτρα της», αναφέρει η κατάθεση.

Η Ρίτερ ισχυρίζεται ότι ο Σμιντ της ομολόγησε πως δημιούργησε ένα «παράθυρο εισόδου» (backdoor) στους διακομιστές της Google, ώστε να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε - κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, δεν περιοριζόταν σε εκείνη, αλλά επεκτεινόταν και σε άλλους υπαλλήλους.

Η σχέση τους έληξε όταν, στις αρχές του 2024, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες του Σμιντ με μια 22χρονη, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Μετά τον χωρισμό, η Ρίτερ υποστηρίζει ότι η παρακολούθηση κλιμακώθηκε.

Στις 7 Νοεμβρίου 2024, ενώ η Ρίτερ δειπνούσε στο Nobu στο Μάλιμπου, ισχυρίζεται ότι ο Σμιντ παραβίασε τo Tesla της και έκλεψε το laptop της, και, όπως αναφέρει, καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του πολυτελούς εστιατορίου.

Τι λένε οι δικηγόροι τους

Η δικηγόρος του Σμιντ, Πατρίσια Γκλέιζερ -και πρώην συνήγορος του Χάρβεϊ Γουάινστιν- δήλωσε: «Πρόκειται για την πιο πρόσφατη απελπισμένη και καταστροφική προσπάθεια να δημοσιευθούν ψευδείς και συκοφαντικές δηλώσεις -οι οποίες αντικρούονται άμεσα από τα δικά της λόγια- για να αποσπαστεί η προσοχή και να αποφύγει την ευθύνη σε μια μακροχρόνια επιχειρηματική διαμάχη».

Ο Σκιπ Μίλερ, δικηγόρος που εκπροσωπεί τη Ρίτερ, δήλωσε στη New York Post: «Ένας δισεκατομμυριούχος, μεγιστάνας της τεχνολογίας, ο πανίσχυρος πρώην επικεφαλής της Google, εκμεταλλεύτηκε και κακοποίησε μια λαμπρή νέα γυναίκα για προσωπική του ικανοποίηση, στερώντας της όλη τη σκληρή και εξαιρετικά πολύτιμη δουλειά που έκανε ενώ ήταν μαζί, επειδή εκείνη τον χώρισε. Αυτή η αγωγή αποσκοπεί στο να της αποδώσει δικαιοσύνη».

Ο Σμιντ, τότε 65 ετών και συνταξιούχος από την Google, με περιουσία 48,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ήταν παντρεμένος αλλά φέρεται να βρισκόταν σε ανοιχτή σχέση με τη σύζυγό του επί 45 χρόνια, Γουέντι Σμιντ.