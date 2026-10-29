 Το κατασκευαστικό φιάσκο του αιώνα -Αυτός είναι ο δρόμος που θα ανοίξει ξανά 20 χρόνια μετά την κατασκευή του - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Το κατασκευαστικό φιάσκο του αιώνα -Αυτός είναι ο δρόμος που θα ανοίξει ξανά 20 χρόνια μετά την κατασκευή του

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Ένας δρόμος ο οποίος κατασκευάστηκε πριν από 20 χρόνια και παραμένει κλειστός από το 2012, πρόκειται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία
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Ένας δρόμος που κόστισε 17 εκατομμύρια ευρώ και λειτούργησε μετά την αναβάθμιση του για μόλις έξι χρόνια, ετοιμάζεται τώρα δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία.

Στην ιστορία των οδικών υποδομών έχουμε δει πολλά έργα να παρουσιάζονται ως σημαντικές λύσεις για τις μετακινήσεις και τις μεταφορές, αλλά τελικά να προκαλούν απογοήτευση, είτε λόγω των καθυστερήσεων στην παράδοσή τους είτε εξαιτίας της περιορισμένης χρησιμότητάς τους.

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