Καταρρέει η αυτοκινητοβιομηχανία μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας -Έφτασε στα επίπεδα του 1952 - iefimerida.gr

Σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της εισέρχεται η αυτοκινητοβιομηχανία της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς το 2025 κατέγραψε μια απογοητευτική επίδοση.
Οι ευρύτερες αναταράξεις που βιώνει ο ευρωπαϊκός κλάδος γίνονται πλέον ορατές όλο και περισσότερο, όπως δείχνουν με σαφήνεια τα επίσημα στατιστικά που ανακοινώνονται.
Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο