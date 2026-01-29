 Καταρρέει η αυτοκινητοβιομηχανία μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας -Έφτασε στα επίπεδα του 1952 - iefimerida.gr
Καταρρέει η αυτοκινητοβιομηχανία μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας -Έφτασε στα επίπεδα του 1952

Μεγάλη Βρετανία αυτοκινητοβιομηχανία
Σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα βρέθηκε το 2025 η παραγωγή οχημάτων στη Μεγάλη Βρετανία, κλείνοντας τη χρονιά με μια επίδοση που παραπέμπει στη δεκαετία του 1950
Σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της εισέρχεται η αυτοκινητοβιομηχανία της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς το 2025 κατέγραψε μια απογοητευτική επίδοση.

Οι ευρύτερες αναταράξεις που βιώνει ο ευρωπαϊκός κλάδος γίνονται πλέον ορατές όλο και περισσότερο, όπως δείχνουν με σαφήνεια τα επίσημα στατιστικά που ανακοινώνονται.

