Κατάρ: Η Ντόχα διαψεύδει ανάμειξη στις ισραηλινές εκλογές - iefimerida.gr

Το Κατάρ διέψευσε ότι είχε ανάμειξη στις ισραηλινές εκλογές ή ότι χρηματοδότησε δραστηριότητες με στόχο την επηρεασμό των αποτελεσμάτων.
Η χώρα της Μέσης Ανατολής απέρριψε τις κατηγορίες οι οποίες, όπως ανέφερε, προωθούνται από ορισμένους Ισραηλινούς πολιτικούς και προσκείμενα μέσα ενημέρωσης.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μαζίντ αλ Ανσάρι δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι οι κατηγορίες αυτές δεν πρόκειται να αποτρέψουν τη Ντόχα από το να συνεχίσει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, καθώς και το διπλωματικό και ανθρωπιστικό της έργο.
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