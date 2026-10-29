Κατάρ: Η Ντόχα διαψεύδει ανάμειξη στις ισραηλινές εκλογές - iefimerida.gr

Το Κατάρ διέψευσε ότι είχε ανάμειξη στις ισραηλινές εκλογές ή ότι χρηματοδότησε δραστηριότητες με στόχο την επηρεασμό των αποτελεσμάτων.

Η χώρα της Μέσης Ανατολής απέρριψε τις κατηγορίες οι οποίες, όπως ανέφερε, προωθούνται από ορισμένους Ισραηλινούς πολιτικούς και προσκείμενα μέσα ενημέρωσης.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μαζίντ αλ Ανσάρι δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι οι κατηγορίες αυτές δεν πρόκειται να αποτρέψουν τη Ντόχα από το να συνεχίσει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, καθώς και το διπλωματικό και ανθρωπιστικό της έργο.