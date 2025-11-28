Διεθνής κατακραυγή για την εκτέλεση Παλαιστινίων στην Τζενίν - Ο ΟΗΕ ζητά εξηγήσεις, τι υποστηρίζει το Ισραήλ - iefimerida.gr

Η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζητεί «εις βάθος» έρευνα μετά την «συνοπτική εκτέλεση κατά τα φαινόμενα» δύο Παλαιστινίων από Ισραηλινούς αστυνομικούς την Πέμπτη στη Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, την ώρα που παραδίδονταν.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από τη φρικτή δολοφονία, χθες, δύο Παλαιστινίων από την ισραηλινή συνοριακή αστυνομία στη Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, σε μία νέα όπως φαίνεται συνοπτική εκτέλεση», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη ο εκπρόσωπος της Υπατης Αρμοστείας Τζέρεμι Λόρενς, ζητώντας να διεξαχθούν «ανεξάρτητες, ταχείες και εις βάθος» έρευνες για το συμβάν.

Το σοκαριστικό συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο

Διεξάγουν έρευνα οι Ισραηλινοί

Το Τμήμα Εσωτερικών Αστυνομικών Ερευνών άνοιξε την Παρασκευή ποινική έρευνα για τον αστυνομικό της Συνοριακής Αστυνομίας που εμπλέκεται στο περιστατικό, μετά την εμφάνιση βίντεο που τον δείχνουν να πυροβολεί τους δύο υπόπτους αφού βγήκαν από ένα κτίριο με τα χέρια ψηλά.

Οι δύο άνδρες που σκοτώθηκαν χθες φαινόταν να παραδίνονται και να είναι άοπλοι κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, όπως έδειξαν τα πλάνα των ειδήσεων της Παλαιστινιακής Τηλεόρασης.

Η τρομοκρατική οργάνωση Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι οι δύο άνδρες ήταν μέλη του στρατιωτικού της τμήματος. Οι Ταξιαρχίες Αλ-Κουντς χαρακτήρισαν τον Ασάσα ως «διοικητή πεδίου» και τον Αμπντάλα ως «έναν από τους μαχητές» του τοπικού τμήματος της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Τζενίν.

Σε κοινή δήλωση, ο στρατός και η αστυνομία ανέφεραν ότι η προγραμματισμένη σύλληψη των υπόπτων για τρομοκρατία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που διεξάγεται στη Τζενίν.

«Οι δυνάμεις εισέβαλαν στην περιοχή, περικύκλωσαν ένα κτίριο στο οποίο βρίσκονταν οι ύποπτοι και ξεκίνησαν μια διαδικασία παράδοσης που διήρκεσε αρκετές ώρες», ανέφεραν ο στρατός και η αστυνομία, προσθέτοντας ότι, αφού χρησιμοποίησαν βαριά μηχανήματα για να γκρεμίσουν μέρος του κτιρίου, οι δύο ύποπτοι βγήκαν έξω.

«Αφού βγήκαν από το κτίριο, πυροβολήθηκαν οι καταζητούμενοι», ανέφερε η δήλωση. Ο ισραηλινός στρατός και η αστυνομία είχαν δηλώσει την Πέμπτη ότι «το περιστατικό εξετάζεται από τους διοικητές στο έδαφος και θα παραπεμφθεί στις αρμόδιες αρχές για διερεύνηση».

Οι αστυνομικοί της Συνοριακής Αστυνομίας που εμπλέκονται στο περιστατικό ισχυρίστηκαν ότι οι ύποπτοι δεν είχαν ακολουθήσει τις οδηγίες τους.