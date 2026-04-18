«Δεν είναι νοσηλεύτρια», λένε οι υπάλληλοι του Nοσοκομείου Κεφαλονιάς για τη γυναίκα που κατήγγειλε ελλείψεις στην περίθαλψη της Μυρτώς - iefimerida.gr

Εξελίξεις στο θέμα του Nοσοκομείου Κεφαλονιάς και τις σχετικές καταγγελίες καθώς το πρόσωπο που εμφανίστηκε ως νοσηλεύτρια του ιδρύματος δεν ανήκει στο προσωπικό του, όπως οι ίδιοι οι υπάλληλοι καταγγέλουν.

Γράφει σε ανάρτησή του ο Αδωνις Γεωργιάδης:

«Όλη η συκοφαντία κατά του Νοσοκομείου Κεφαλλονιάς για τον θάνατο της Μυρτούς προήλθε από μία ανώνυμη καταγγελία, μία καταγγελία μίας υποτιθέμενης νοσηλεύτριας του Νοσοκομείου. Όλοι οι νοσηλευτές του Νοσοκομείου υπέγραψαν ανακοίνωση διάψευσης και ότι κανένας τους δεν προέβη σε αυτή την καταγγελία και διέψευσαν απολύτως όσα ακούστηκαν στην εκπομπή του @KousoulosPetros

Κάτω τα χέρια σας παρακαλώ από το ΕΣΥ και τους λειτουργούς του για πολιτικούς σκοπούς. Η «καταγγελία» ήταν απολύτως ψευδής. Το Νοσοκομείο λειτούργησε άψογα. Για το γεγονός διατάσσω ΕΔΕ για να διαπιστώσουμε εάν η καταγγέλλουσα έχει την οποιαδήποτε σχέση με το ΕΣΥ. Εάν έχει θα υποστεί τις προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις που προβλέπει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας».

Στο έγγραφο που επισυνάπτει ο Αδωνις Γεωργιάδης αναφέρεται: «παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια μια κυρία που προέβη σε αναφορές που θίγουν την τιμή, την υπόληψη και την επαγγελματική αξιοπρέπεια του νοσηλευτικού προσωπικού και το έργο που αυτό επιτελεί» και προστίθεται ακολούθως ότι ζητοείται η αποκατάσταση της αλήθειας και η διενέργεια ΕΔΕ για να αποκαλυφθεί η πραγματικάη ιδιότητα του εν λόγω προσώπου, τη δημοσιοποίηση στοιχείων για το περιστατικό τους Μυρτούς, την ανάκληση κάθε ανακρίβειας ή προσβλητικής αναφοράς που μπορεί να στρέφεται κατά του νοσηλευτικού προσωπικού, την προστασία του κύρους των εργαζομένων του νοσοκομείου, ενώ επιφυλάσσονται για τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Η ανάρτηση του Άδωνις Γεωργιάδη﻿



Το έγγραφο του Σωματίου Υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλλονιάς

Σύμφωνα με το kefaloniapres.gr, με επίσημο έγγραφό του, το Σωματείο Υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας ζητά τη διερεύνηση της ταυτότητας γυναίκας.

Το έγγραφο σύμφωνα με το kefaloniapress.gr γράφει:

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Γ.Ν.Κ. Αρ.Πρωτ: 46/18-4-26

ΣΟΥΗΔΙΑΣ 17, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Email: somanosokef@gmail.com

ΠΡΟΣ:

1) Διοικητή Γ.Ν. Κεφαλληνίας

2) Διοικητή 6ης ΥΠΕ

3) Υπουργό Υγείας

Μετά την εμφάνιση κυρίας στην εκπομπή « Νύχτα αποκαλύψεων» στις

15/4/2026 του δημοσιογράφου κου Πέτρου Κουσουλού στον Αντ1, που

παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια και προσπάθησε να δυσφημίσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μιλώντας για δυσλειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών λέγοντας ότι οι γιατροί « ήρθαν πολύ αργότερα» και επιρρίπτοντας ευθύνες στο προσωπικό του Γ.Ν. Κεφαλληνίας αλλά και σύμφωνα με την Διεύθυνση στης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τις Προϊστάμενες όλων των Τμημάτων του Νοσοκομείου, καμία νοσηλεύτρια του Γ. Ν. Κεφαλληνίας δεν προέβη σε δηλώσεις στην συγκεκριμένη εκπομπή.

Η κυρία αυτή που παρίστανε την νοσηλεύτρια πιθανόν για άγνωστους δικούς της λόγους , ψευδώς ανέφερε ότι οι γιατροί δεν ήταν παρόντες στο ΤΕΠ κατά την άφιξη της άτυχης 19χρονης κοπέλας με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με βάση τις μαρτυρίες της βάρδιας του νοσηλευτικού προσωπικού. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της ίδιας στην εκπομπή, δεν ήταν παρούσα στο συμβάν για να μπορεί να είναι σε θέση να κάνει διαπιστώσεις σχετικά με την παρουσία των γιατρών στο ΤΕΠ , αλλά και την κατάσταση στην οποία ήταν η 19χρονη κοπέλα την ώρα της άφιξής της στο ΤΕΠ .

Και μόνο το γεγονός ότι οι δηλώσεις είναι ανώνυμες και όχι επώνυμες όπως θα άρμοζε σε ένα τόσο σοβαρό περιστατικό δημιουργούν υποψίες και ερωτηματικά για την αξιοπιστία τους.

Ως εκ τούτου ζητάμε την διερεύνηση της αλήθειας όσον αφορά την πραγματική ταυτότητα της κυρίας και την αποκατάσταση της τιμής και του κύρους των υπαλλήλων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ. Ν. Κεφαλληνίας τα οποία προσέβαλε καπηλευόμενη την ιδιότητα της νοσηλεύτριας η οποία περιποιεί τιμή για το Γ. Ν. Κεφαλληνίας. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ».