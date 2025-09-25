Καταδίκη Σαρκοζί: Έξαλλη η Κάρλα Μπρούνι, πετάει το κάλυμμα μικροφώνου μετά την απόφαση [βίντεο] - iefimerida.gr

Τη δυσαρέσκειά της εξέφρασε με τον τρόπο της η Κάρλα Μπρούνι μετά την απόφαση του δικαστηρίου να καταδικάσει τον σύζυγό της, Νικολά Σαρκοζί, σε πέντε χρόνια φυλάκιση.



Η Liberation γράφει χαρακτηριστικά ότι μετά τη δήλωση του Νικολά Σαρκοζί στους δημοσιογράφους, η Κάρλα Μπρούνι πήρε το κάλυμμα του μικροφώνου που έγραφε Médiapart και το πέταξε στο πάτωμα.

Το συγκεκριμένο μέσο ήταν αυτό που αποκάλυψε την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του συζύγου της από το καθεστώς Καντάφι.



«Προφανώς πικραμένη η Κάρλα Μπρούνι, σύζυγος του πρώην προέδρου, άρπαξε το κάλυμμα αμέσως μετά την ομιλία του συζύγου της, πριν το πετάξει στο έδαφος και φύγει από το δικαστήριο μαζί με τον σύζυγό της» γράφει χαρακτηριστικά η Liberation.

Βίντεο: Η στιγμή που η Κάρλα Μπρούνι κατεβάζει το κάλυμμα του μικροφώνου

Στην πρώτη του δημόσια δήλωση μετά την ανακοίνωση της απόφασης για εκτελεστή ποινή φυλάκισης, ο Νικολά Σαρκοζί δήλωσε αθώος, ενώ μίλησε για «αδικία», «σκάνδαλο» και «ταπείνωση της Γαλλίας».

«Αν πρέπει να κοιμηθώ στη φυλακή, ας κοιμηθώ στη φυλακή» είπε ο πρώην Γάλλος πρόεδρος, έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι.

«Αυτό που συνέβη σήμερα σε αυτή την ποινική αίθουσα είναι εξαιρετικά σοβαρό για το κράτος δικαίου και την εμπιστοσύνη που μπορούμε να έχουμε στη Δικαιοσύνη», σημείωσε ο Σαρκοζί.

Για την ουσία της υπόθεσης, είπε: «Περισσότερα από δέκα χρόνια έρευνας, εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για να βρεθεί λιβυκό χρήμα που το ποινικό δικαστήριο είπε ότι δεν μπόρεσε να εντοπίσει στην προεκλογική μου εκστρατεία».

Τόνισε πως αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί, αλλά η απόφαση είναι άδικη. «Δεν έχω διάθεση για εκδίκηση, αλλά θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου πνοή για να αποδείξω ότι είμαι αθώος».