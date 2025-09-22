 Τι θα πει ο Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη -Πυρά κατά της παγκοσμιοποίησης - iefimerida.gr
Τι θα πει ο Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη -Πυρά κατά της παγκοσμιοποίησης

Tραμπ Βρετανία
O Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στην Αγγλία / Φωτογραφία: AP Photos
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στην αυριανή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα επιτεθεί στους «οργανισμούς που στηρίζουν την παγκοσμιοποίηση» και «υπονομεύουν την παγκόσμια τάξη».

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ θα έχει διμερείς επαφές με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τους ηγέτες της Ουκρανίας, τη Αργεντινής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ξεχωριστά, ο Τραμπ θα συμμετάσχει σε μια σύνοδο με τους ηγέτες πολλών μουσουλμανικών χωρών, όπως του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Ινδονησίας, της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

