WSJ: Κατ' αρχήν συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για νέες συνομιλίες - iefimerida.gr

Για συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για έναν ακόμα γύρο συνομιλιών γράφει η «Wall Street Journal».

Η αμερικανική εφημερίδα μεταδίδει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν έρθει σε κατ’ αρχήν συμφωνία για νέα συνάντηση, αλλά δεν έχουν αποφασίσει ακόμη την ημερομηνία και τον τόπο της συνάντησης.

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως υψηλόβαθμοι Πακιστανοί αξιωματούχοι, με επικεφαλής τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, βρίσκονται στην Τεχεράνη προκειμένου να σχεδιαστεί ένας ακόμα γύρος συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, πιθανότατα ξανά στο Ισλαμαμπάντ.

Σημειώνεται ότι ο Μουνίρ έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στη διοργάνωση του πρώτου γύρου συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ και ο Ντόναλντ Τραμπ του έχει πλέξει το εγκώμιο, μιλώντας για έναν ιδιαίτερα «ικανό», έως και φανταστικό αξιωματικό.

Νωρίτερα, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο πως οι ΗΠΑ δεν έχουν συμφωνήσει επίσημα για παράταση της εκεχειρίας δύο εβδομάδων με το Ιράν.