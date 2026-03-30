Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ενδιαφερόταν να αναλάβουν οι Αραβικές χώρες το κόστος του πολέμου με Ιράν, είπε η Λέβιτ - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ενδιαφέρονταν να καλέσει τις αραβικές χώρες να αναλάβουν το κόστος του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.



Σύμφωνα με την Καρολάιν Λέβιτ, πρόκειται για μια ιδέα που ξέρει ότι έχει ο Αμερικανός πρόεδρος και κάτι για το οποίο πιστεύει ότι θα πει περισσότερα ο ίδιος.

Θα το ανακοινώσει ο ίδιος ο Τραμπ;

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος θα ενδιαφερόταν πολύ να τους καλέσει να το κάνουν αυτό. Ξέρω ότι έχει αυτή την ιδέα και νομίζω ότι θα ακούσετε σχεετικά περισσότερα από αυτόν», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αμερικανίδα αξιωματούχος.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως αν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία και αν τα Στενά του Ορμούζ δεν «ανοίξουν αμέσως για δουλειές», θα ανατιξάνουμε και θα καταστρέψουμε «ολοσχερώς όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές (του Ιράν) και το νησί Χάργκ».