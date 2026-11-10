Φονική καραμπόλα λόγω ομίχλης στη Βουλγαρία -Ενεπλάκησαν 50 οχήματα, τουλάχιστον 11 νεκροί [βίντεο] - iefimerida.gr

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δεκάδες οχήματα και στα δύο ρεύματα αυτοκινητόδρομου υπό συνθήκες ομίχλης, στη νοτιοανατολική Βουλγαρία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων BTA επικαλούμενο τοπικό κυβερνήτη.

Δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος. Από πλάνα που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται αυτοκίνητα και φορτηγά στοιβαγμένα και στις δύο πλευρές του δρόμου, πολλά εκ των οποίων να έχουν ανατραπεί, διαλυθεί ή ακινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου.

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Τουλάχιστον 11 νεκροί και 48 τραυματίες

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, δήλωσε ότι 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 48 τραυματίστηκαν.

Παραμένουν κι άλλοι εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους

Ο επικεφαλής επιθεωρητής Τοντόρ Μισίνεφ του υπουργείου Eσωτερικών Yπoθέσεων δήλωσε στο δίκτυο Nova TV ότι μερικοί άνθρωποι παραμένουν ακόμη εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους.

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«Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης. Όταν ολοκληρωθούν, τότε θα πραγματοποιηθούν οι διαδικαστικές και ερευνητικές ενέργειες», πρόσθεσε.

Ο Ράντεφ ανακοίνωσε τον αρχικό απολογισμό των θυμάτων κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βάρνα, μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξηγώντας ότι είχε λάβει την είδηση για την καραμπόλα ενώ ταξίδευε προς την πόλη με το κυβερνητικό αεροσκάφος. Ευχαρίστησε τη Φον ντερ Λάιεν που δέχτηκε να τροποποιήσει το πρόγραμμα της επίσκεψής της και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

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«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φον ντερ Λάιεν για την κατανόησή της όσον αφορά τη συντόμευση όσων είχαμε προγραμματίσει για σήμερα. Λάβαμε την είδηση για την τραγωδία στον αυτοκινητόδρομο "Τράκια", η οποία στοίχισε τόσο πολλές ζωές, ενώ βρισκόμασταν στο κυβερνητικό αεροσκάφος καθ’ οδόν προς τη Βάρνα», δήλωσε ο Ράντεφ.