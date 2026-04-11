Al Jazeera: Υπήρξε πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν -Διάλειμμα για δείπνο και συνεχίζουν - iefimerida.gr

Παρά τα μέτρα για τον περιορισμό των διαρροών, το αραβικό δίκτυο μεταδίδει πως κάποια πρόοδος σημειώθηκε κατά το πρώτο δίωρο των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν ανέτρεψαν τις πληροφορίες για αποκλειστικά έμμεσες διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν και μπήκαν στην ίδια αίθουσα. Ο πρώτος γύρος των συνομιλιών διήρκεσε κάτι λιγότερο από δύο ώρες. Ακολούθησε διάλειμμα για δείπνο και στη συνέχεια οι συνομιλίες συνεχίστηκαν.

Στο ρεπορτάζ του Al Jazeera αναφέρεται πως και οι δύο πλευρές ξεκίνησαν με μαξιμαλιστικές θέσεις αλλά ανώνυμες πηγές είπαν πως έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά μεταξύ άλλων

στα ζητήματα των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο

στην αποδέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που το Ιράν

στα Στενά του Ορμούζ

Πηγές του Πακιστάν αναφέρουν πως οι δυο πλευρές υποστηρίζονται από τεχνικούς εμπειρογνώμονες.

Συνομιλίες με αβεβαιότητα στο Ορμούζ

Η επιλογή των αντιπροσωπειών για συνομιλίες «πρόσωπο με πρόσωπο» και η «κάποια πρόοδος» που αναφέρει το Al Jazeera δίνουν θετικό πρόσημο στις εξελίξεις, όμως το κλίμα δεν είναι το ίδιο από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο, έγραψε πως αμερικανικό πολεμικό πλοίο πέρασε τα Στενά, με τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλά για «εκκαθάριση» του θαλάσσιου περάσματος από τις ιρανικές νάρκες.

Αντίθετα, ιρανικά μέσα μετέδωσαν πως ένα αμερικανικό πλοίο έκανε στροφή στο σημείο, μετά από προειδοποίηση του ιρανικού ναυτικού.

Επιτυχία ακόμα και μια παράταση της εκεχειρίας

Ο υπουργός Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πακιστάν, Αχσάν Ικμπάλ, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε οριστική λύση στο Πακιστάν, όμως δήλωσε ότι ακόμη και μια συμφωνία για τη συνέχιση των συνομιλιών στο πλαίσιο μιας παρατεταμένης εκεχειρίας θα ήταν ευπρόσδεκτη.

«Το ίδιο το γεγονός ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται εδώ, έχοντας διανύσει μεγάλες αποστάσεις, ιδίως η αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, δείχνει τη σοβαρότητα» και των δύο πλευρών, δήλωσε ο Ικμπάλ στο Al Jazeera.

«Αν καταφέρουμε να βρούμε μια λύση, αυτό θα ήταν το καλύτερο σενάριο. Αλλά ακόμη και αν οι δύο πλευρές συμφωνήσουν να παρατείνουν την εκεχειρία και να πραγματοποιήσουν έναν ακόμη γύρο συνομιλιών, και αυτό θα ήταν επιτυχία για μένα».

Είπε ότι στις συνομιλίες διακυβεύονται όχι μόνο οι σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, αλλά και το μέλλον ολόκληρης της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία έχει κλονιστεί από τον πόλεμο.