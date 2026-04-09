Ισραήλ: «Κανονικά η Τελετή του Αγίου Φωτός» λέει το υπουργείο Εξωτερικών - iefimerida.gr

Ισραήλ: «Κανονικά η Τελετή του Αγίου Φωτός» λέει το υπουργείο Εξωτερικών

Ο Πανάγιος Τάφος στην Ιερουσαλήμ κατά την τελετή Αφής του Αγίου Φωτός / Φωτογραφία: AP
Κανονικά θα πραγματοποιηθεί η τελετή του Αγίου Φωτός στην Ιερουσαλήμ.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ενημέρωσε τους πρέσβεις των ενδιαφερόμενων κρατών και μετά από σύσκεψη που έγινε, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί κανονικά η Τελετή το Μεγάλο Σάββατο.

Από τη στιγμή που το Ιράν έχει σταματήσει τις εκτοξεύσεις πυραύλων κρίθηκε πως είναι ασφαλές να πραγματοποιηθεί η τελετή στον Ναό της Αναστάσεως.

«Ενημέρωση σήμερα στο ισραηλινό ΥΠΕΞ για Πρέσβεις ενόψει της Τελετής του Αγίου Φωτός, υπό την καθοδήγηση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Διπλωματίας Γιακόβ Λίβνε και του Επικεφαλής Πρωτοκόλλου Γκιλ Χάσκελ. Τώρα που οι εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων προς την Ιερουσαλήμ έχουν σταματήσει, η τελετή στον Ναό της Αναστάσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια το Μεγάλο Σάββατο. Καλό Πάσχα» αναφέρει στην ανάρτησή της η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα.

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει στις αρχές της εβδομάδας πως η τελετή θα γίνει με μέτρα ασφαλείας, επιτρέποντας την παρουσία ως και 50 ατόμων.

