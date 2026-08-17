Σύγκρουση σκαφών αναψυχής ανοιχτά των Καννών -Τραυματίες και ένας αγνοούμενος - iefimerida.gr

Σύγκρουση δύο σκαφών αναψυχής σημειώθηκε την Κυριακή το βράδυ στον κόλπο των Καννών, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 10 ατόμων, αρκετοί σε κρίσιμη κατάσταση.



Το ναυτικό ατύχημα συνέβη υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στα ανοικτά των ακτών του Théoule-sur-Mer, γνωστό και ως κόλπο της Ναπούλ, στη Γαλλική Ριβιέρα.

Από την σύγκρουση των δύο σκαφών στον κόλπο των Καννών (Alpes-Maritimes) ένα άτομο παραμένει από εχθές τη νύχτα αγνοούμενο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν σημαντικές δυνάμεις διάσωσης με περισσότερους από 50 πυροσβέστες και 29 οχήματα.

Ένα άτομο αγνοούμενο

«Μετά από σύγκρουση δύο σκαφών αναψυχής», οι τραυματίες παραλήφθηκαν και μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, ενώ ένα άτομο «παραμένει αγνοούμενο», ανέφεραν οι αρμόδιες αρχές στο X, τονίζοντας ότι οι έρευνες για το αγνοούμενο άτομο ξεκίνησαν σήμερα, με την αυγή.

Η μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, με την συμμετοχή αεροπορικών, χερσαίων και θαλάσσιων μέσων, είναι σε εξέλιξη στα ανοικτά των ακτών του Théoule-sur-Mer.