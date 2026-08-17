Ο Κάνιε Ουέστ θα δώσει δύο συναυλίες στη Ρωσία τον Οκτώβριο -Τα εισιτήρια θα φθάνουν τα 1.885 δολάρια - iefimerida.gr

Ο Αμερικανός ράπερ Κάνιε Γουέστ θα πραγματοποιήσει δύο συναυλίες στη Ρωσία όπως αποκαλύπτει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Αμερικανός ράπερ θα εμφανιστεί στην Αγία Πετρούπολη τον Οκτώβριο, σύμφωνα με μια ανάρτηση που δημοσιεύτηκε σήμερα στο κανάλι Telegram της Gazprom Arena, του σταδίου όπου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν οι συναυλίες του.

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Συναυλίες και εμφανίσεις του Γουέστ, που είναι γνωστός και ως YE, ακυρώθηκαν ή, απαγορεύθηκαν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες φέτος, έπειτα από σειρά αντισημιτικών δηλώσεων που είχε κάνει, στις οποίες επαινούσε τον Αδόλφο Χίτλερ και έκανε χρήση ναζιστικών συμβόλων.

Ο Ουέστ ζήτησε συγγνώμη τον Ιανουάριο για τις δηλώσεις του αυτές, τις οποίες απέδωσε σε μια μη διαγνωσμένη εγκεφαλική βλάβη και σε μια μη θεραπευμένη διπολική διαταραχή.

Eτοιμάζει συναυλίες στη Ρωσία ο Κάνιε Γουέστ

Εάν οι συναυλίες πραγματοποιηθούν, ο Γουέστ θα γίνει ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς αστέρες της μουσικής που θα επισκεφθούν τη Ρωσία από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

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Οι τιμές των εισιτηρίων για τις δύο συναυλίες, που έχουν προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Οκτωβρίου, ξεκινούν από τα 9.000 ρούβλια (106 δολάρια) ενώ τα φθηνότερα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Τα πιο ακριβά εισιτήρια κοστίζουν 160.000 ρούβλια (1.885 δολάρια).

Το «Gazprom Arena» είναι η έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας «Ζενίτ» της Αγίας Πετρούπολης και έχει χωρητικότητα περίπου 70.000 θεατών.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ