Φρίκη με υπόθεση κανιβαλισμού στην Ουγγαρία: Εργαζόμενος σε νοσοκομείο έκλεβε ανθρώπινα μέλη για να τα φάει - iefimerida.gr

Μια σύγχρονη υπόθεση κανιβαλισμού αποκαλύφθηκε στην Ουγγαρία με έναν υπάλληλο νοσοκομείο να κλέβει ανθρώπινα μέλη για να τα καταναλώσει.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η αστυνομία, ο 30χρονος εργαζόταν ως αχθοφόρος σε νοσοκομείο της Βουδαπέστης και θεωρείται ύποπτος για συλλογή και αποθήκευση μελών σώματος στο διαμέρισμά του.

Έπειτα από έρευνες στο διαμέρισμα του υπόπτου, οι ουγγρικές Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ανθρώπινα οστά, μια ολόκληρη κνήμη, το πίσω μέρος ενός χεριού, πολλά κρανία και ένα διατηρημένο ανθρώπινο πρόσωπο.

Η φρικτή παραδοχή του

Κατά την ανάκριση, ο άνδρας δήλωσε ότι τον έλκυαν μέλη ανθρώπινου σώματος και είχε ήδη μαγειρέψει και καταναλώσει ορισμένα από αυτά.

Επιπρόσθετα, φέρεται να αποκάλυψε πως μάζευε τα ανθρώπινα μέλη στον χώρο εργασίας του ενώ μάλιστα ξέθαψε άλλα από νεκροταφεία σε Ουγγαρία και τη γειτονική Σλοβακία.

Ο ύποπτος είχε μιλήσει ανοιχτά με την οικογένεια και τους φίλους του για την μακάβρια έλξη του και μάλιστα είχε τραβήξει φωτογραφίες της «συλλογής» του, τις οποίες επίσης κατέσχεσε η αστυνομία.

Ο άνδρας, του οποίου η δουλειά περιλαμβάνει τη μεταφορά ασθενών στο νοσοκομείο, συνελήφθη αρχικά στις 17 Ιουνίου και βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση. Η εισαγγελία τον ερευνά ως ύποπτο για διατάραξη της ειρήνης των νεκρών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ