Καναδάς: Μπαράζ πυροβολισμών στο Μόντρεαλ, τρεις νεκροί, ο ένας αστυνομικός - iefimerida.gr

Η αστυνομία του Μόντρεαλ αναφέρει ότι τουλάχιστον ένας αστυνομικός σκοτώθηκε στην επιχείρηση καταδίωξης ενός οπλισμένου ατόμου.



Το περιστατικό έγινε στην περιοχή Côte-des-Neiges του Μόντρεαλ, που θεωρείται εβραϊκή συνοικία. Οι αρχές αρχικά είχαν εκδώσει έκτακτη ειδοποίηση, σύμφωνα με την οποία ο ύποπτος είναι οπλισμένος και επικίνδυνος. Στην συνέχεια όμως ανακοίνωσαν πως εξουδετερώθηκε.

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Μέχρι ωστόσο να γίνει αυτό, ένας αστυνομικός έπεσε νεκρός, ένας ακόμα τραυματίστηκε, καθώς και ένας πολίτης. Αργότερα το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε πως ο αριθμός των νεκρών, συμπεριλαμβανομένου του υπόπτου, είναι τρεις.

Η επιχείρηση άρχισε στις 11.35 τοπική ώρα (18.35 ώρα Ελλάδας). Η καναδική αστυνομία προς το παρόν δεν έχει δώσει πληροφορίες για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού ή τα κίνητρα του υπόπτου.

Κάλεσμα της αστυνομίας στους πολίτες να μείνουν σπίτι

Η αστυνομία του Μόντρεαλ είχε καλέσει τους κατοίκους της Côte-des-Neiges να παραμείνουν στα σπίτια τους, να κλειδώσουν τις πόρτες τους και να αποφύγουν την περιοχή γύρω από τις λεωφόρους De Courtrai και Trans Island.

Βίντεο από την επιχείρηση της αστυνομίας: