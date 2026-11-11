Σάλος στον Καναδά: Εστιατόριο απαγόρευσε την είσοδο σε παιδιά κάτω των 15 ετών -«Γιατί να τρέχουν γύρω από τα τραπέζια σας» - iefimerida.gr

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον Καναδά η απόφαση ιδιοκτήτριας εστιατορίου να απαγορεύσει την είσοδο σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

Το Miss Christine's Kitchen είναι ένα τζαμαϊκανό εστιατόριο που αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του στο Γουίνιπεγκ στις 30 Νοεμβρίου. Ωστόσο, η απόφασή της ιδιοκτήτριας να δημιουργήσει έναν χώρο αποκλειστικά για ενήλικες έχει πυροδοτήσει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ γονέων και πελατών.

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Η σεφ και ιδιοκτήτρια του εστιατορίου, Κριστίν Πάτισον, ανακοίνωσε το ιδιαίτερο πρωτόκολλο μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πυροδοτώντας μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ γονέων και πελατών, με άλλους να επικροτούν την πρωτοβουλία και άλλους να κάνουν λόγο για αποκλεισμό και διάκριση.

«Θέλουμε να προσφέρουμε λίγες στιγμές χαλάρωσης»

Όπως εξήγησε, βασικός στόχος της είναι να διαμορφώσει μια ζεστή, ήρεμη και οικεία ατμόσφαιρα, στην οποία οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαμβάνουν το φαγητό τους, την παρέα τους και μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία.

«Στο Miss Christine's Kitchen προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ζεστή, φιλόξενη και χαλαρωτική ατμόσφαιρα, όπου οι επισκέπτες μας μπορούν να απολαύσουν εξαιρετικό φαγητό, καλή παρέα και αξέχαστες γευστικές εμπειρίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι επιθυμεί να προσφέρει στους ενήλικες έναν άνετο, οικείο χώρο, μακριά από την καθημερινότητα, είτε πρόκειται για ένα ρομαντικό δείπνο είτε για μια ιδιαίτερη συνάντηση είτε απλώς για λίγες στιγμές χαλάρωσης.

«Για να διατηρήσουμε την οικεία ατμόσφαιρα του εστιατορίου μας, η τραπεζαρία μας υποδέχεται επισκέπτες ηλικίας 15 ετών και άνω. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την πολιτική μας, καθώς εργαζόμαστε για να προσφέρουμε σε κάθε επισκέπτη την αυθεντική εμπειρία Miss Christine.», κατέληξε.

Διχασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η ανακοίνωση προκάλεσε αμέσως ποικίλες αντιδράσεις. Αρκετοί χρήστες του Facebook εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην ιδιοκτήτρια, δηλώνοντας μάλιστα ότι σκοπεύουν να επισκεφθούν το νέο εστιατόριο.

«Ως πατέρας τριών παιδιών κάτω των οκτώ ετών, υποστηρίζω απόλυτα αυτή την απόφαση. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν παιδιά παντού», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας άλλος σχολίασε: «Ως άνθρωπος που δεν έχει παιδιά, πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα εστιατόρια που να εφαρμόζουν μια τέτοια πολιτική».

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«Θα άφηνα ευχαρίστως τα παιδιά μου στο σπίτι για να απολαύσω ένα γεύμα σε εστιατόριο αποκλειστικά για ενήλικες», ανέφερε ένας τρίτος.

«Από τη στιγμή που πρόκειται για εστιατόριο, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ηλικιακός περιορισμός. Δεν είναι μπαρ που σερβίρει ποτά. Πιστεύω ότι οι γονείς πρέπει να έχουν το δικαίωμα να πηγαίνουν τα παιδιά τους σε ένα εστιατόριο», δήλωσε ένας από τους επικριτές.

Ένας άλλος υποστήριξε ότι η κοινωνία χρειάζεται περισσότερη συμπερίληψη και όχι νέους αποκλεισμούς, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την απαγόρευση εισόδου σε ανηλίκους.

Πηγή: Miss Christine's kitchen / Facebook

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«Γιατί να τρέχουν παιδιά γύρω από τα τραπέζια;»

Η Κριστίν Πάτισον, η οποία είναι μητέρα και γιαγιά, υπερασπίστηκε την απόφασή της σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Winnipeg Free Press, εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν στη συγκεκριμένη επιλογή.

Η 55χρονη ιδιοκτήτρια, έχοντας πολυετή παρουσία στον χώρο της εστίασης, υποστήριξε ότι έχει παρατηρήσει επανειλημμένα πως η παρουσία παιδιών μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία των υπόλοιπων πελατών.

«Γιατί είναι δίκαιο οι πελάτες μου να δουλεύουν σκληρά για να κερδίσουν τα χρήματά τους, να έρχονται για να περάσουν όμορφα και τελικά να έχουν παιδιά να τρέχουν γύρω τους;» διερωτήθηκε.

Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας έχει διαπιστώσει ότι αρκετοί πελάτες επιλέγουν να κάνουν κρατήσεις σε πιο προχωρημένες ώρες ή ζητούν τραπέζια σε πιο απομονωμένα σημεία του εστιατορίου, προκειμένου να αποφύγουν την παρουσία παιδιών.

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Η ίδια αναγνωρίζει ότι η απόφασή της ενδέχεται να της στερήσει ένα μέρος της πελατείας, ωστόσο εκτιμά ότι όσοι επιθυμούν να δοκιμάσουν την κουζίνα της θα μπορούν να παραγγέλνουν φαγητό σε πακέτο, εφόσον έχουν μικρότερα παιδιά.

Επιπλέον, θεωρεί ότι ο περιορισμένος χώρος του εστιατορίου δεν προσφέρεται για την παρουσία μικρών παιδιών, καθώς δεν υπάρχουν δραστηριότητες ή μέσα ψυχαγωγίας για αυτά.

«Γιατί να φέρετε ένα παιδί σε ένα σκοτεινό εστιατόριο 30 θέσεων, όπου δεν υπάρχει τίποτα για να το απασχολήσει; Με αυτόν τον τρόπο καταστρέφετε και τη δική του εμπειρία», δήλωσε.

«Οι ενήλικες αξίζουν ένα διάλειμμα»

Παρά τις αντιδράσεις, η Πάτισον δεν φαίνεται διατεθειμένη να αλλάξει στάση. Σε συνέντευξή της στο CTV News επανέλαβε ότι παραμένει σταθερή στην απόφασή της, εξηγώντας ότι οι ενήλικες δικαιούνται να απολαμβάνουν στιγμές ηρεμίας.

«Οι ενήλικες αξίζουν ένα διάλειμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, απάντησε στις κατηγορίες περί διακρίσεων, επισημαίνοντας ότι η απαγόρευση αφορά αποκλειστικά την είσοδο των παιδιών στον χώρο του εστιατορίου και όχι τη δυνατότητα των οικογενειών να προμηθεύονται το φαγητό της.