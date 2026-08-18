«Κάμπια από την κόλαση»: Το έντομο με τις επικίνδυνες τρίχες εντοπίστηκε στη Σουηδία μετά από 12 χρόνια - iefimerida.gr

Μια ιδιαίτερη ανακάλυψη έκανε ένας λάτρης πεταλούδων στο Σκόνε της Σουηδίας καθώς κατάφερε να πιάσει τη διάσημη «κάμπια από την κόλαση» σε παγίδα φωτός.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι κάμπιες του είδους φέρουν ερεθιστικές τρίχες που προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις, εξανθήματα και δυσκολία στην αναπνοή.

Βιολόγος από το Σουηδικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας διευκρινίζει ότι δείγματα του είδους είχαν εντοπιστεί και πριν 12 χρόνια.

Στη γειτονική Δανία, η παρουσία τους οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο σχολείων.

Η ονομασία του εντόμου προκύπτει από τον τρόπο που οι κάμπιες κινούνται σε σχηματισμό πομπής.

«Είναι ένα είδος που ήθελα να βρω από τότε που ξεκίνησα να συλλέγω πεταλούδες», δήλωσε ο Γιόνας Βάλντεκ στη σουηδική εφημερίδα Sydsvenskan.

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Πρόκειται για τον σκόρο που αναπτύσσεται σε δέντρα όπως ο δρυς, αλλά τους τελευταίους μήνες έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη γειτονική Δανία, καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνος για τον άνθρωπο.

Εντοπίστηκε στη Σουηδία μετά από 12 χρόνια

Οι κάμπιες διαθέτουν ερεθιστικές τρίχες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση, με συμπτώματα όπως εξανθήματα και δυσκολία στην αναπνοή. Στη Δανία, μάλιστα, σχολεία έχουν κλείσει προσωρινά προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες απολύμανσης και να απομακρυνθούν τόσο οι κάμπιες όσο και οι τρίχες τους.

Ωστόσο, ο Ντίντρικ φαν Χούνενακερ, βιολόγος σε υπηρεσία στο Σουηδικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, υπογραμμίζει ότι δείγματα του είδους έχουν εντοπιστεί πριν από 12 χρόνια στην ίδια περιοχή.

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«Η παρουσία ενός και μόνο σκόρου δεν σημαίνει ότι το είδος έχει εγκατασταθεί στη Σκόνε», εξηγεί. «Ένα μόνο αρσενικό δεν μπορεί να αποκτήσει απογόνους», σημειώνει χαρακτηριστικά μιλώντας στο TT.

Παρόλα αυτά, ο ίδιος θεωρεί ότι χρειάζεται προσοχή, καθώς η Σκόνε βρίσκεται πολύ κοντά στο Άμαγκερ της Δανίας, όπου το είδος έχει πλέον εγκατασταθεί.

Η ονομασία που συνδέεται με το έντομο προέρχεται από τη χαρακτηριστική συμπεριφορά των καμπιών του. Αφού καταναλώσουν όλα τα φύλλα μιας βελανιδιάς, κινούνται η μία πίσω από την άλλη σε μεγάλες σειρές, σαν πομπή, αναζητώντας το επόμενο δέντρο για να τραφούν.

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Ο χαρακτηρισμός «κάμπια από την κόλαση», πάντως, είναι μάλλον υπερβολικός, σύμφωνα με τον φαν Χούνενακερ.

«Εντάξει, οι ενοχλητικές τρίχες είναι όντως ένα ζήτημα, αλλά δεν μιλάμε και για θραύσματα που εκτοξεύονται παντού. Κάπου πρέπει να κρατάμε την ψυχραιμία μας και να έχουμε επίγνωση ότι υπάρχουν μέρη στον κόσμο όπου πραγματικά τα πράγματα είναι κόλαση», σχολιάζει χαρακτηριστικά.