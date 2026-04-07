Αναταραχή μετά τις απειλές Τραμπ «ένας πολιτισμός θα αφανιστεί απόψε»: Καλπάζει το πετρέλαιο, πέφτουν οι αγορές - iefimerida.gr

Οι αγορές σημείωσαν πτώση και το πετρέλαιο άνοδο εξαιτίας ανησυχιών ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντείνεται, μετά τις απειλές Τραμπ και εν όψει της λήξης του τελεσιγράφου προς το Ιράν.



Οι φόβοι ότι μια κλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να επιδεινώσει την ενεργειακή στενότητα και να θέσει σε κίνδυνο την παγκόσμια οικονομία περιόρισαν τη διάθεση για ανάληψη κινδύνων, με τον S&P 500 να διακόπτει την ανοδική πορεία τεσσάρων ημερών.

Το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα 115 δολάρια, το Brent άγγιξε τα 110 δολάρια, καθώς οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο νησί Χαργκ, ένα βασικό κέντρο εξαγωγής ενέργειας.

Το Bitcoin σημείωσε πτώση, ενώ τα ομόλογα και το δολάριο παρουσίασαν διακυμάνσεις, όπως σημειώνει το Bloomberg.



Τραμπ: Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε

Ο Τραμπ απείλησε με αφανισμό το Ιράν, πιέζοντάς το για συμφωνία πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει δώσει, λέγοντας ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε», αν αυτό δεν συμβεί.

Επίσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας, λέγοντας ότι νέοι Ιρανοί ηγέτες με «διαφορετική, πιο έξυπνη και λιγότερο ριζοσπαστική νοοτροπία» θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία. «Θα το μάθουμε απόψε, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και περίπλοκη ιστορία του κόσμου», πρόσθεσε.

Μιλώντας στη Βουδαπέστη, ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι είναι βέβαιος ότι το Ιράν θα δώσει απάντηση μέχρι τότε.

«Οι επενδυτές είναι πιθανό να παραμείνουν σε εγρήγορση και οι αγορές να μην μπορούν να καθορίσουν τάσεις, πιθανώς μέχρι να υπάρξει ένα σαφές αποτέλεσμα αργότερα απόψε: μια συμφωνία, ή εντατικοποίηση των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων ή κλιμάκωση της αντίδρασης του Ιράν», δήλωσε ο Paul Christopher στο Wells Fargo Investment Institute.

