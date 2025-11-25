Καλλιτέχνης ζωγράφισε ονειρεμένο κήπο σε τοίχο σπιτιού 94χρονης που λατρεύει τα λουλούδια [εικόνες, βίντεο] - iefimerida.gr

Μια 94χρονη απολαμβάνει το τσάι της με θέα την τεράστια τοιχογραφία με θέμα έναν κήπο.

Η Muriel Baker, από το Meare κοντά στο Glastonbury στο Somerset, μετέτρεψε έναν εξωτερικό τοίχο σε έναν «ονειρεμένο κήπο» καθώς δεν μπορεί πια να διαχειριστεί το ξεβοτάνισμα ή το πότισμα που χρειάζεται ένας πραγματικός κήπος. «Δεν έχω κήπο η ίδια, δεν μπορώ να ασχοληθώ με την κηπουρική και σκέφτηκα ότι δεν θα ήταν ωραίο να έχω έναν κήπο στον τοίχο», δήλωσε η ίδια στο BBC Radio Somerset.

Είναι η δεύτερη τοιχογραφία που έχει ζωγραφίσει στο σπίτι της, η οποία, όπως λέει, «προσελκύει ανθρώπους από παντού». Τη δημιούργησε ο Jon Minshull για 2.000 λίρες και απεικονίζει ό,τι αγαπά η 94χρονη δηλαδή λουλούδια, πουλιά και πεταλούδες. Σύμφωνα με την ίδια, η τοιχογραφία «προσελκύει κόσμο από παντού».

Ο τοπικός καλλιτέχνης Τζον Μίνσχαλ ζωγράφισε μια σκηνή αγροικίας σε έναν ξεχωριστό τοίχο στο σπίτι της 94χρονης. Συνολικά έχει ολοκληρώσει σχεδόν 30 τοιχογραφίες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης μιας γιγάντιας καμηλοπάρδαλης. Όπως τόνισε, «συνήθως χρειάζεται περίπου μία εβδομάδα για να ολοκληρωθεί ένας τοίχος στο μέγεθος ενός σπιτιού».